Para cine, nada como el Cervantes

Teatro más antiguo de la ciudad tras el derribo del San Fernando, el gran coliseo de calle Tetuán, el Cervantes ya tiene carácter de reliquia, de tangible intocable en una Sevilla que fue quedándose sin reliquias. Estaba la otra tarde en el Cervantes viendo esa joya de Isabel Coixet que es La Librería y me reconfortaba encontrarme en un cine de verdad. Además, lo que ayudaba estar en una sala bien colmada, nada que ver con esas sesiones en las que está uno solo rodeado de vacío, que ya no hay ni siquiera acomodador provisto de linterna. Desgraciadamente, y como la felicidad completa es una entelequia, el Cervantes ya no es ni será teatro, por lo que te llena de nostalgia el recuerdo de memorables representaciones. Ahora, la Junta lo protege declarándolo Bien de Interés Cultural, en compañía, a buenas horas, mangas verdes, de los arrumbados Lloréns y Trajano.