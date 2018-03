El conformismo como mantra corrosivo

Tiene poca consistencia esa especie que consiste en confundir falta de ambición con la nula vocación en la venta de humo. Se le ha endosado al Betis, por siempre y para siempre Real Betis Balompié, un sambenito con el único fundamento de meter el dedito en el ojo un día sí, sobre todo cuando pierde, y otro también. A veces incluso ganando en lugares como Chamartín o Nervión se continúa con dicha barrila de la falta de exigencia o ambición.

No creo que exista falta de ambición en una empresa liderada por dos self made men y un ex entrenador que tiene bien demostrado que la falta de ambición no viaja en su mochila. Ni los cabeceras de cartel ni, muchísimo menos, Lorenzo Serra se han caracterizado por su conformismo en la vida y mucho menos en cuanto atañe a la dirigencia de un club que fue asolado, o asuelado, tras alanceársele sin éxito, pues ahí sigue, vivito y coleando, con bastante energía por cierto.

Considero un mantra ventajista y corrosivo esa acusación y creo igualmente que en las tripas del Betis no debe hacer mella dicha opinión. Y en éstas estábamos cuando sale Lorenzo Serra a la palestra para decir que por qué no va el Betis a pelear por un lugar al sol del continente. Y hay quienes se sienten sorprendidos en el convencimiento de que en el Betis no existe pizca alguna de ambición. Son los mismos que confunden conformismo con el manque pierda y ante eso...

Particularmente, en la observancia de la situación bética, estoy convencido de que el club está en la buena senda y que la vuelta de un tiempo de éxito llegará más pronto que tarde. Todo lo que ha hecho la actual gobernanza se ha basado en realidades y no en la venta de humo, pero cada guiso tiene su tiempo de cocción y mejor suele saber cuando se ha cocinado a fuego lento. Creo que el hecho de trufar triunfos y derrotas no tiene nada que ver con falta de ambición. Creo...