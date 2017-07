Su nombre real es Velá de Santa Ana

Repóquer de fiestas mayores con la inclusión de la Velá como acompañante de la Semana Santa, la Feria, el Corpus y la Cabalgata, que no decaiga la fiesta, niño llena ahí, qué arte. La inclusión de la Velá como fiesta mayor de la ciudad es lógica, pues se trata de una especie de feria del verano, pero lo que estoy viendo es que la autoridad anda en la tarea de quitarle a la fiesta cualquier sentido religioso. Y en la fiebre laicista que nos invade, los mandarines del momento no desperdician ocasión para referirse a la fiesta trianera como Velá de Triana. Así, de un plumazo y de manera más o menos taimada, se le quita el nombre que le pusieron siglos ha, el de Velá de Santiago y Santa Ana, nombre que fue apocopándose hasta quedar en Velá de Santa Ana. Tanto el alcalde como la delegada del arrabal la nombran Velá de Triana porque sí, para que los socios no se enfaden.