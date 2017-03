En la prueba de un traje impecable

Ruego se me permita elevar a interés general algo tan particular como el elogio a un compañero que, sin embargo, también es amigo. En este domingo de Cuaresma, estos papeles sacan a colación a un compañero entrañable con el que, a guisa de Mauri-Maguregui, formé tándem en muchas ocasiones de nuestra ya larga vida profesional. Coetáneos desde el arranque, Manolo Ruesga y un servidor formaron un pacífico ejército simbiótico para una guerra en la que no solía haber victimas. Profesionalmente fue una relación guadianesca porque fue culo de mal asiento con el objetivo de ir mejorando. Hicimos varios seriales y ahí continuamos una vez al año, mayormente para no terminar de oxidarnos para siempre. En La Sastrería, Carlos Navarro te corta hoy un traje que te encantará porque te queda estupendamente, ya verás cómo vas de maqueao, amigo.