El Gran Poder hizo el recorrido de vuelta sin policías en la cruz de guía

La hermandad del Gran Poder ha hecho público este miércoles su informe sobre los incidentes sufridos durante la pasada Madrugada. En este documento, de cinco páginas, la cofradía hace un relato cronológico y muy detallado de los hechos y habla hasta de tres disturbios, ocurridos a las 4:12, a las 4:35 y a las 4:50. Hasta ese momento, "la estación de penitencia se venía desarrollando con absoluta normalidad, en una madrugada de agradable temperatura y ambiente tranquilo". Sin embargo, la hermandad se queja de la "ausencia de acompañamiento policial" en la cruz de guía desde que salió de la Catedral. Es decir, la cofradía fue sin policías que le abrieran pasado durante todo el recorrido de vuelta. "Ello supone un enorme riesgo", apunta el informe, que indica que hasta en cinco ocasiones la cruz de guía se encontró "con coches avanzando en contra de la cofradía por las calles por las que ésta discurría o transversales a la misma". Los lugares en los que ocurrió esto fueron la calle Gamazo esquina con Castelar, Zaragoza, Pedro del Toro en la esquina con Gravina y Bailén.

El documento constata que el cortejo procesional del Gran Poder estaba integrado por un total de 2.280 hermanos, de los cuales 2.127 eran nazarenos y el resto acólitos, capataces, costaleros y personal auxiliar. El informe sobre los incidentes está elaborado en base a los documentos elevados por los fiscales, canastillas y diputados, así como los testimonios de algunos hermanos afectados. Está dividido en tres apartados, que corresponden a cada uno de los altercados sufridos. Otra de las conclusiones que saca la hermandad es que las vallas se revelaron más como un riesgo que como una ayuda y la escasez de personal del dispositivo sanitario.

El primero de ellos ocurrió a las 4:12, con la cruz de guía parada en Castelar, el Señor en la plaza del Triunfo y el palio en la Avenida a punto de entrar en la Catedral. A las 4:10 se produce una pelea en el interior de la Bodeguita Virgen de los Reyes, "a resultas de la cual dos personas, en aparente estado de embriaguez, salen despedidas violentamente de dicho bar, cayendo sobre las filas de nazarenos (final del segundo tramo)". Estas dos personas son separadas por "el escaso público allí presente". La hermandad constata que este incidente, que la Policía sitúa como origen de los disturbios de la Madrugada, "no produjo alteración alguna ni entre los nazarenos ni entre el público presente, más allá de la irrupción por sorpresa en las filas de nazarenos". "Momentos o minutos más tarde", continúa el texto, "uno de los enlaces del cuerpo de nazarenos del Señor viene remontando la cofradía en dirección a la cruz de guía". En el informe de este hermano, "dice ver muy localizado el inicio de una estampida de público a la altura de los números 15-17 de dicha calle, "público que comienza a correr en dirección al Postigo por la acera izquierda de al calle, produciéndose un sonido que inmediatamente le retrotae a los sucesos del año 2000". La masa se dirige hacia el Postigo y no hacia Adriano, de hecho los dos primeros tramos no resultan afectados.

Desde ese punto inicial, los informes de los sucesivos tramos de nazarenos coinciden en el ruido y el pánico, "descomponiéndose momentáneamente los tramos de nazarenos, que inmediatamente vuelven a su lugar, entre algunas carreras del público presente, que no era ni muy numeroso ni estaba compactado". El público que está en la calle Fray Ceferino González sale corriendo hacia la plaza del Triunfo en cuanto ve las carreras en Almirantazgo. "En la Plaza del Triunfo es donde las carreras se producen con mayor intensidad, arrollando a algunos nazarenos, que instintivamente se han abierto a los lados". Los fiscales del paso del Señor ven varias caídas por tropiezas con las sillas que habían dejado abandonadas quienes habían comenzado a correr. "La ola se propaga por toda la plaza del Triunfo, ocupada por penitentes con cruces, hacia la Puerta de los Palos, con personas tratando de huir de los pasadizos traseros de la plaza Virgen de los Reyes, e incluso saltando hacia el interior de la zona vallada por donde discurrían los dos primeros tramos de nazarenos con cirio de la Santísima Virgen". Es aquí donde los daños son mayores, tanto personales, con varios hermanos heridos por golpes, como materiales, con diez cruces y el crucifijo de la cruz alzada rotos. Varios hermanos son atendidos por crisis de ansiedad en el interior de la Catedral. Algunos llegan a ser evacuados en ambulancia, con lesiones menores.

En este punto, el Gran Poder agradece el trabajo de la Cruz Roja, pero también manifiesta que el personal que había disponible "se reveló algo insuficiente tanto en número como en presencia de sanitarios profesionales y dotación de medicamentos". Ya los trabajadores del servicio de emergencias sanitarias del 061 denunciaron el colapso que sufrieron durante la Madrugada y la falta de personal que había esa noche.

El segundo incidente se registra a las 4:35, con la cruz de guía en Zaragoza, el Señor en el Postigo y la Virgen en la casa de la Provincia. Nuevamente hay carreras, aunque la calle Zaragoza está semivacía y son los nazarenos los que llaman a la calma y logran que las personas que corren se detengan. El impacto de este altercado es mucho menor. "Pese a ello, el nerviosismo por la reiteración hace que algunos de nuestros hermanos más jóvenes abandonen definitivamente la cofradía". En cuanto al paso del Señor, una avalancha provoca que los ocho monaguillos salgan "huyendo presa del pánico". Tres de ellos se dirigen hacia Dos de Mayo y se encuentran una valla que les cierra el camino, "optando por arrojarse bajo la misma para intentar superarla, con grave riesgo de haber sufrido un accidente". La hermandad cree que "la presencia de vallas se reveló más como un riesgo que como una ayuda".

El tercer episodio llega un cuarto de hora después, a las 4:50, y recorre la cofradía desde la cruz de guía, que sigue en Zaragoza, hasta el palio que se encuentra en Almirantazgo, junto a la puerta de salida de vehículos de correos. Son carreras de menor intensidad y las llamadas a la calma surten efecto sin que haya avalanchas sobre los nazarenos. A partir de aquí, la cofradía decide acelerar el ritmo una vez que tiene el paso libre por San Pablo, por donde ya ha pasado la Esperanza de Triana, y entra quince minutos antes de lo previsto. Además, la hermandad toma otras medidas de autoprotección. Decidió obviar la costumbre de arriar los pasos en los cruces de calles, que es habitual para la mejor contemplación de los fieles, y los nazarenos dejaron libres los cruces para dejar pasar una avalancha en caso de producirse.

El informe concluye indicando que 34 hermanos abandonaron la cofradía por los golpes sufridos o por ansiedad, siendo acompañados siempre por algún miembro del cuerpo de diputados hasta tener la certeza de que quedaban al cargo de otras personas o se podían valer por sí mismos. Dos hermanos fueron trasladados al hospital y recibieron el alta a la mañana siguiente. Por último, el documento reseña la muerte de un hermano que se sintió indispuesto nada más salir la cofradía y volvió a la basílica a esperar que sus hijos cumplieran la estación de penitencia, "sin que quepa vincular en modo alguno dicho fallecimiento con los indicentes sufridos durante la Madrugada".