"Zoido se perdió el capítulo de Barrio Sésamo de dentro o fuera"

El PSOE de Sevilla abanderará la movilización por la construcción de una comisaría de la Policía Nacional en el Polígono Sur. Para escenificarlo, la secretaria general de los socialistas sevillanos, Verónica Pérez, ha emplazado este lunes a los suyos en el solar de la calle Padre José Sebastián Bandarán que el Gobierno central ha descartado ya para levantar la futura sede policial del distrito Sur.

Allí, en pleno corazón del Polígono Sur, pisando las malas hierbas que crecen a su antojo en una parcela que lleva años sin uso y bajo un sol de mediodía que, por fin, empieza a calentar, la representante del PSOE local ha denunciado la "traición" que para la ciudad supone el anuncio hecho el viernes por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que construirá la comisaría de la Policía Nacional en la calle Manuel Laffón, en un solar no demasiado alejado de éste, pero fuera del barrio más deprimido de la ciudad y contra todas las promesas políticas hechas durante más de una década.

"Algunos dicen que está a pocos metros, pero yo no sé si Zoido y el PP se perdieron el capítulo de Barrio Sésamo de dentro o fuera", ha dicho Pérez, en clara referencia a las palabras utilizadas por el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, que defendió que el solar elegido para construir la comisaría está ubicado a 120 metros del Polígono Sur. "A 120 metros es fuera. Y todos los vecinos, partidos políticos y entidades sociales pactamos hace diez años que la comisaría tenía que estar dentro del barrio", ha dicho.

Para Pérez, la decisión "unilateral, sin consultar con nadie y de espaldas a los vecinos" de sacar del barrio la comisaría es una "traición". Del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha expuesto que "no tiene palabra", y ha recordado que no ha mandado ningún policía nacional a la ciudad en el último concurso general de méritos de oficiales de este cuerpo. "Es un ministro que se da muchos golpes de pecho pero se olvida de Sevilla cuando toma decisiones. En Sevilla hacen falta 500 policías nacionales y no manda ni uno solo a esa ciudad que él dice querer tanto, pero que defiende muy poco".

La secretaria general del PSOE ha anunciado que los socialistas van a "dar la batalla" en una lucha en la que irán de la mano de "los vecinos y vecinas (un clásico de la corrección política) del Polígono Sur, para que esa comisaría esté en la parcela en la que todos (y todas) estuvimos de acuerdo". Pérez se ha dirigido a Zoido para recordarle que los socialistas no van a permitirle que "vuelva a tomar una decisión a espaldas de los vecinos de este barrio, que tantas necesidades tienen y que tanto trabajan para salir adelante". "Por ello, vamos a ir al Parlamento de Andalucía, al Congreso de los Diputados y allá donde haga falta para exigir una comisaría dentro del Polígono Sur".

Pérez ha añadido que en las próximas semanas convocará una serie de reuniones con los vecinos para respaldar sus protestas y estudiar posibles movilizaciones. "Primero vamos a pedir a Zoido que se replantee esta cuestión. Que la decisión no esté cerrada y que vuelvan los cauces de diálogo y consenso para fijar una posición única y unitaria, aunque Zoido y el Gobierno se los han saltado a la torera. Primero vamos a intentar volver a esa senda y, si no es así, estudiaremos las acciones que tendremos que tomar, siempre de la mano de los vecinos y vecinas del Polígono Sur".

En el acto han participado varios diputados, senadores y cargos públicos del PSOE. Entre ellos ha estado el portavoz del Grupo Municipal Socialista y delegado de Hábitat Urbano en el Ayuntamiento hispalense, Antonio Muñoz, que ha recordado que el pasado viernes el PSOE presentó una moción de urgencia en el Pleno del Ayuntamiento contra la construcción de una comisaría fuera del Polígono Sur.

“Fue aprobada por todos los grupos menos el PP, que votó en contra. En esa moción pedíamos a Zoido que rectificara, que fuera coherente con lo que decía cuando era alcalde, que dé explicaciones de esos razonamientos técnicos que argumenta el ministerio para cambiar de ubicación de la ansiada y demandada comisaría”, ha dicho Muñoz, que ha lamentado que el ministro del Interior se haya “escondido en un artículo de prensa”, en referencia a la tribuna publicada por este periódico el pasado fin de semana.