Los mayoristas de Mercasevilla no recurren el fallo de los suelos

La asociación de mayoristas de Frutas, Verduras y Hortalizas de Mercasevilla no recurrirá la sentencia que el pasado 21 de junio absolvió a los diez acusados por delitos de fraude y exacciones ilegales, en relación con el concurso público para la adjudicación de la venta de los suelos de Mercasevilla.

Fuentes del caso explicaron ayer a este periódico que la asociación particular que ejercen los mayoristas no ve motivos para impugnar la sentencia que absolvió al ex primer teniente de alcalde y ex portavoz municipal de IU Antonio Rodrigo Torrijos y a los otros nueve acusados.

El consejo de Administración de la lonja decide esta semana sobre el recurso

Esta acusación, que inicialmente había reclamado que los acusados fuesen condenados a indemnizar a Mercasevilla con 25 millones de euros, retiró antes de que acabara el juicio los cargos contra Torrijos, así como contra el ex concejal del PSOE Gonzalo Crespo, y uno de los empresarios de Sando, si bien mantuvo los cargos contra otros tres acusados. Al final del juicio, los mayoristas retiraron también la millonaria indemnización que solicitaban y en su lugar se reservaron el posible ejercicio de las acciones civiles una vez acabado el juicio penal.

Se trata de la primera de las acusaciones que anuncia su decisión de no recurrir la sentencia dictada el pasado 21 de junio por la juez de lo Penal número 13 de Sevilla, Yolanda Sánchez Gucema, quien a lo largo de los 393 folios de los que consta el fallo sostuvo que no había pruebas ni indicios de un supuesto "amaño", "confabulación" o "concierto previo" para favorecer a la constructora Sando en el concurso público para la venta de la totalidad de los terrenos de la lonja.

La Fiscalía de Sevilla, por su parte, sigue estudiando el fallo y aún no ha decidido si recurrirá la sentencia absolutoria, aunque algunas fuentes descartan que ese recurso vaya a producirse. El Ministerio Público continúa analizando la extensa sentencia en un caso en el que el Ministerio Público había pedido una condena de dos años de prisión para los diez acusados por un delito de fraude y exacciones ilegales.

La otra acusación particular personada en este caso, la que ejerce la propia entidad Mercasevilla, debatirá el próximo lunes en su consejo de administración la decisión sobre si recurre o no la sentencia absolutoria.

La lonja había pedido igualmente una condena de dos años de prisión para los acusados por un delito de fraude y exacciones ilegales, así como que se acordara la nulidad de pleno derecho del concurso de adjudicación del derecho de opción de compra de los terrenos, y que los acusados indemnizaran a la sociedad con 25 millones de euros.

La sentencia desmonta por completo la teoría de que el concurso fuese amañado para favorecer a la constructora Sanma y supuso un duro varapalo para la juez Mercedes Alaya -que en su día instruyó esta causa-, para la acusación que en su día inició el actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, entonces portavoz municipal del PP, y para la propia Fiscalía de Sevilla, de quien la juez rechazó la afirmación realizada en el juicio respecto a que el concurso público para la enajenación de los suelos fuese "un paripé", como expuso en la vista oral el representante del Ministerio Público.