Una mudanza que fue una revolución cultural y política

En la plaza del centro comercial, el jefe de mantenimiento poda los naranjos injertados de limones. Se llama Felipe González y cuenta el apuro que le dio hace poco cuando se presentó para un trabajo de rutina en la vivienda de Alfonso Guerra, vecino de la barriada con quien Rodríguez Becerra coincide muchas veces "cuando vamos a comprar el pan". Juan Ramón Pérez llegó a ser el jefe de cocina más joven de Sevilla. Hace 18 años compró Casa Pepi de comidas caseras. Una institución del barrio, con setenta platos diferentes y una plantilla de quince personas. El antropólogo siempre se lleva espinacas con garbanzos cuando se escapa a su paraíso en Zahara de la Sierra. El cocinero conoce bien el barrio. "Lo hicieron en forma de pistola para que el que entrara de fuera no supiera salir".

Rodríguez Becerra vive desde que llegó en la calle Salto de Alvarado. "Con los americanos las calles no tenían nombre, cuando llegamos vivíamos en el N4B". El destino le estaba esperando. Este investigador, a raíz de su paso por la Universidad de Pennsylvania, hizo la tesis sobre la conquista de Guatemala, cuyo principal artífice fue Pedro de Alvarado, capitán de Hernán Cortés inmortalizado en esta calle por el Salto de la tercera zanja de la calzada de Tlacopán. Una calle para recordar un salto ya tan legendario como el de Bob Beamon en los Juegos de México 68. Muy cerca está la calle Aztecas por la que camina quien fue profesor de Historia Antigua Prehispánica.

Aunque estuvieron mucho más tiempo que Mr. Marshall en Villar del Río, los americanos finalmente se marcharon. "La empresa se planteó qué hacer con todo eso". La fórmula fue alquilar esas viviendas. Los militares de un país que había mandado a sus tropas al Vietnam se iban a ver relevados en este caserío por una generación de población autóctona que enarbolaba las pancartas de haz el amor y no la guerra.

"El barrio no era de la ciudad, del Ayuntamiento ni del Gobierno Civil", dice Rodríguez Becerra, que muestra una placa que le entregaron en el club por sus cuarenta años de residencia en el barrio. "Tengo el número 43 de antigüedad". El Gobierno de Estados Unidos le encargó la construcción de la barriada a una empresa socialmente radicada en Jerez cuyo gerente, Enrique Fernández de Bobadilla, da nombre a la plaza del centro comercial, una construcción más moderna. "Eso sí, con la supervisión de un arquitecto norteamericano".

Se fueron, pero dejaron a las cucarachas rubias

Los americanos se marcharon, pero dejaron las cucarachas rubias. Un insecto que venía en las mudanzas. "Traían los muebles de sus anteriores destinos, de Hawaii, Sudeste Asiático o de Turquía". Cuenta con el centro San Pelayo para alumnos con minusvalías. Los progres de los sesenta no eran del doble precepto dominical, ni fútbol ni misa. Los nuevos pobladores tenían una media de dos hijos, partidarios de la pareja, el arca de Noé. Salvador Rodríguez Becerra llegó a Santa Clara desde otra Ciudad Jardín, la de la Exposición del 29. "Una vez le dije a un taxista que me trajera a Santa Clara y me llevó a la calle que está junto a San Vicente". Sus dos hijos viven en Pino Montano. Gala nació en Sevilla, atendida por un ginecólogo de Santa Clara. Galo, en Madrid. "Mi mujer se puso de parto entre la preparación de las oposiciones y el primer ejercicio".