La juez traslada a la Fiscalía y a las partes el informe pericial del accidente del Airbus A400M

La titular del juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha trasladado a las partes personadas en la causa por el accidente del Airbus A400M, que se estrelló el 9 de mayo de 2015, del informe técnico pericial elaborado por el órgano del Ministerio de Defensa, la Comisión para la Investigación Técnica de Accidentes Aeronaves Militares (CITAAM), para aclarar las causas del siniestro que provocó la muerte de cuatro tripulantes y heridas a otros dos, según ha informado este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La CITAAM en este tiempo ha solicitado a la juez diversas prórrogas para finalizar este trabajo, y tras llegar al juzgado, la magistrada lo ha remitido en estos días a Fiscalía y a las otras partes personadas en el procedimiento, para que en el plazo de 30 días presenten las alegaciones que estimen pertinentes y manifiesten su criterio sobre continuar con la instrucción de la causa o sobreseerla.

Aunque no ha trascendido el contenido del informe entregado al juzgado, en su momento ya se apuntó que tres de los cuatro motores no reaccionaron a las órdenes de los pilotos. La comisión que investiga el accidente del avión militar A400M confirmó que los motores 1, 2 y 3 de la aeronave se quedaron bloqueados nada más despegar, con lo que no respondieron a los múltiples intentos de la tripulación de controlar su potencia con el objetivo de gestionar la velocidad y la altitud de la aeronave. Sólo el número 4 cumplió con las demandas de los pilotos, algo que fue claramente insuficiente para mantener el aparato en el aire. Los análisis preliminares indicabann, asimismo, que los restantes sistemas del avión se comportaron con normalidad, ya que no se identificaron más anomalías durante el vuelo.

Airbus informó un mes después del accidente a los países compradores del avión de las conclusiones extraídas por la Comisión de Investigación Técnica de Accidentes de Aeronaves Militares (CITAAM), dependiente del Ministerio de Defensa, tras la lectura de las dos cajas negras del aparato siniestrado. El análisis del registrador de datos (DFDR) y el de voces (CVR) puso de manifiesto que fallaron tres de los cuatro motores al sufrir "una congelación de la potencia", o lo que es lo mismo, al permanecer invariables ante los intentos de la tripulación de manipular su velocidad.

La juez de Instrucción número 13 de Sevilla levantó en junio de 2015 el el secreto de sumario que acordó en relación con el accidente del Airbus A400M del pasado 9 de mayo, en el que perdieron la vida cuatro tripulantes y otros dos resultaron heridos.

El secreto de sumario fue acordado tan sólo tres día después del accidente con la finalidad de "garantizar una investigación objetiva y veraz de lo acaecido", y se produjo después de que la instructora del caso recibiera el atestado de la Guardia Civil con las primeras investigaciones y de que los propios agentes encargados de la investigación solicitaran a la magistrada que decretara dicho secreto.