En cada parada, cita con la ilusión

Enfrente estará un Espanyol que zanjó ante el Granada una mala racha en la que había sumado solamente un punto de nueve. El Granada, ese otro rival que apenas recorta puntos a ningún contrincante, calmó un tanto las aguas en Cornellá, pero eso no quiere decir que vaya a ser tarea fácil para el Sevilla no ya puntuar, sino sacar los tres puntos en juego.

Entretanto, el disfrute de la Liga requiere tomarse en serio cada trago, ir con el alma a cada sorbo, no dejar que se escape ni una de las sensaciones que está dejando este equipo que enamora a su gente como no se había visto en años. ¿Quizá desde la mejor fase de aquel Sevilla que disputó la Liga a los mismos gigantes? Sampaoli está mejorando aquellos números y, para bien o para mal, no tiene que dividir esfuerzos como sí hizo Juande con la Copa, lo cual le permitirá sacar hoy lo mejor que tiene, con el regreso de Nasri como mejor argumento.

Walter Montoya, en espera de que Kiyotake libere su ficha para venir

A expensas de que pase el reconocimiento médico, Walter Montoya firmará por cuatro temporadas y media. El futbolista argentino mantiene la esperanza de viajar a Sevilla de forma inmediata no sólo para rubricar el contrato que lo vinculará al club de Nervión, sino para ponerse a las órdenes de su compatriota Jorge Sampaoli. "Estaba siendo buscado por muchos clubes, ha tenido un alto rendimiento en los dos últimos torneos, que ha permitido que se interese también el fútbol europeo en él. Por suerte fue contratado por el Sevilla y eso nos permite tener un jugador a corto o a largo plazo", dijo Sampaoli sobre el mediapunta, ajeno a la opción de que Kiyotake abandone el club en las próximas horas. El japonés tiene ofertas europeas, no sólo de la Bundesliga. "Todos los jugadores que están en el club fueron elección para este proyecto y si alguno de ellos decide no estar tendrá que ver con decisiones propias -dijo el técnico sobre Kiyotake o Ganso-. El hecho de abrir un cupo y que se vaya un jugador que nosotros elegimos sería un fracaso. Ojalá que se pueda dar la posibilidad de que Walter esté acá, lamentablemente no tenemos cupo. Y si no estará, será en junio", continuó. El Sevilla también tiene fundadas esperanzas del cambio de ficha de aquí al martes.