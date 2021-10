El Auditorio Rocío Jurado acoge este sábado, 30 de octubre, este festival con cuatro escenarios con los clasicos del Breaks, Old School, Big Beat, Drum and Bass, Techno y Trance, con un cartel compuesto por artistas nacionales e internacionales que marcaron época y la siguen marcando en la actualidad. De 15:00 a 02:00 no faltarán el Terror Show y la decoración de Halloween. Entradas, desde 35 euros.