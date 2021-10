Los mejores disfraces de Halloween están en Zara, Lefties, H&M y compañía.

No podemos huir de Halloween, y menos ahora que ya tenemos pensado los maquillajes de Halloween después de habernos enamorado de la colección de Halloween de Zara. No, no podemos dejar de imaginarnos con un buen disfraz de Halloween con el que acudir a esa pequeña fiesta con los amigos de siempre y marcarnos la mejor manicura de Halloween de la historia.

Hemos intentado no dejarnos conquistar por esta fiesta tan americana e infantil, pero la posibilidad de disfrazarnos es algo que nos gusta tanto que no queremos dejar pasar la ocasión. Sobre todo este Halloween, que firmas como Zara, Lefties o H&M han lanzado sus propios disfraces de Halloween para que terminemos adorando esta fiesta.

Vale que es una fiesta importada y que eso de disfrazarse parece estar reservado para los más pequeños de la casa, pero ya ha llegado el momento de dejar a un lado los absurdos prejuicios y abrazar esta terrorífica fiesta. Para ello, os proponemos los mejores disfraces de Halloween de Zara, Lefties y compañía con los que dar miedo y derrochar glamour.

Los disfraces de Halloween de H&M

Hay que reconocer que los disfraces de Halloween de H&M son un poco peculiares (pretenden que nos vistamos de tirolesas), pero hay dos propuestas que nos han gustado mucho. La primera de ellas es un disfraz de la Reina de Corazones, que está disponible desde la talla XS hasta la XL y tiene un precio de 29,99 euros. Lo mejor de este disfraz, además de ser de uno de nuestros personajes favoritos de Alicia en el País de las Maravillas, es que lo hay en versión infantil para que puedas ir a juego con los peques.

La otra versión de disfraz de Halloween de H&M no es otra que la de Katrina. Al igual que el disfraz de Reina de Corazones, el de Katrina también se presenta desde la talla XS hasta la XL, tiene un precio de 24,99 euros y lo hay para los pequeños de la casa.

Los disfraces de Halloween de Lefties

Más que una colección de disfraces, Lefties ha lanzado una colección de prendas con mensajes de Halloween. Sus propuestas de prendas con temática de Halloween nos parece muy interesantes (sobre todo las sudaderas), pero lo que más nos gusta es el disfraz de Halloween de Miércoles Addams que hemos encontrado en la hermana pequeña de Inditex. Lo mejor de todo es que podrás seguir usándolo una vez que termine Halloween como un vestido normal. Disponible desde la talla S hasta la XL, el disfraz de Halloween de Miércoles Addams de Lefties tiene un precio de 12,99 euros.

Los disfraces de Halloween de Zara

En ese sentido, la colección de Halloween de Zara se antoja perfecta porque logra lo inesperado y hace que queramos disfrazarnos a la voz de ya. Los disfraces de la colección de Halloween de Zara son de miedo, pero derrochan glamour y no hay cosa que nos pueda gustar más.

Se trata de seis monos diferentes para mujer, otras prendas (vestidos, faldas, pantalones...) y varios complementos de bisutería en forma de arañas, serpientes o calaveras. El robot, la galáctica, la mariposa, la dragona, el alien o la araña son las seis temáticas diferentes que Zara ha decidido incorporar a su línea de ropa Halloween en la que también hay otras prendas de vestir en colores negros y oscuros.

Llama la atención el precio y la talla de los disfraces de Halloween que componen la colección de Zara. Los seis cuestan 50 euros y solamente se encuentran en dos tallas: XS-S y M-L. Las prendas de vestir como pantalones, faldas o blusas oscilan entre los 25,94 euros a los 49,95 euros.

Los complementos de bisutería tienen un precio que va desde los 9,95 euros a los 17,95 euros. También hay otras prendas como zapatos de tacón, botas o botines cuyo precio varía de entre los 29,95 euros.