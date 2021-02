Ruta guiada en coche de caballos por los lugares más románticos de Sevilla

Son muchos los sevillanos que han viajado a Venecia y se han paseado en góndola, a países árabes y han montado en camello, o a Estambul y han navegado en barco por el Bósforo… pero ¿cuántos conocen su propia ciudad, Sevilla, desde un coche de caballos? Más allá del tradicional paseo de caballos en el Real de la Feria, son pocos los locales que han vivido esta experiencia. Con el fin de unir a dos sectores profundamente afectados por la pandemia, las empresas de visitas guiadas culturales e interpretación del patrimonio Sevilla Museo Vivo y Sevilla 365 junto a un grupo de coches de caballos de Sevilla se han unido para hacer disfrutar a parejas y familias, desde el próximo fin de semana, Día de San Valentín, de unas rutas guiadas por los lugares más románticos de la ciudad. Unas visitas que se extenderán durante todo el mes de febrero.

"Una visita cultural desde un coche de caballos con guías culturales, haciendo un recorrido por lugares emblemáticos de Sevilla donde sucedieron historias románticas de la ciudad", explica Carmen Costa, de Sevilla Museo Vivo, quien añade: "Además se trata de una visita muy VIP, ya que como máximo van 4 personas en un carruaje".

Además, la gestora cultural señala, respecto a los carruajes y los caballos, "también hay que decir que los animales necesitan ejercitarse para no anquilosarse y es algo que están sufriendo tanto los caballos como los cocheros".

"Esta idea surge porque nos gusta sacar rutas para los distintos momentos del año, tener motivos para celebrar algo y que la excusa sea hacer visitas culturales y así conocer la ciudad y sus muchas historias. Por ejemplo, hicimos la noche de Misterios y Leyendas para Halloween, una visita teatralizada en el Museo de Bellas Artes para los días previos a Reyes, en la que participaban actores profesionales representando a los Reyes Magos y pajes, además de visita guiada en el Museo por cuadros de la Natividad. Rutas monográficas de personajes como Bécquer, Zurbarán, Murillo, Velázquez, Martínez Montañés… Aunque también hacemos Catedral, Alcázar, Magallanes y la Sevilla de los Descubrimientos, Santa Cruz, itálica…", detalla Costa.

Ruta por el Día de San Valentín en coche de caballos

Desde el fin de semana de San Valentín (viernes 12 por la tarde, sábado 13 y domingo 14 por la mañana y tarde), se celebrarán las vistas guiadas románticas en carruaje. "La idea del carruaje nace con la intención de crear actividades bonitas, divertidas y distintas para los sevillanos, ya que siempre este tipo de visitas parecen que se han reservado para los foráneos".

Así, el recorrido de la ruta pasa por la zona monumental, inmediaciones del río, Plaza de España y las inmediaciones de la Judería.

Con un máximo de cuatro viajeros por coche de caballos (el carruaje entre un grupo y otro se desinfecta por completo), el precio es de 20 euros por persona. Eso incluye el recorrido en carruaje, guía cultural contando las historias y radioguía.

Visitas guiadas a pie, por parejas o en familia

Carmen Costa reseña como para la ocasión "también hemos pensado en personas o parejas que quieran algo más económico (10 euros por persona). Hemos diseñado un ruta guiada a pie para un grupo pequeño (según normativa de sanidad, máximo 10)".

De igual forma, este recorrido también se ha proyectado para familias. "Esta ruta no se queda sólo en una ruta para conocer historias románticas sino que es una forma de conocer la cantidad de historias que tiene Sevilla y fruto de ello, el arte y patrimonio del que podemos disfrutar y que conoceremos en todas las modalidades de las visitas propuestas. Es decir, rutas completas, dinámicas y para los más pequeños… divertidas".

Para reservar cualquiera de las dos modalidades de visitas, pueden hacerlo a través de: 673 296 554 o info@sevillamuseovivo.com; 687 371 102 o info@sevilla365.com.

La unión de sectores como lucha contra la pandemia

Aunque el negocio de todo un año ya está perdido, desde Sevilla Museo Vivo abren una puerta a la esperanza y a la acción: "Nuestra intención es colaborar y empatizar con otros sectores que están como nosotros y entendemos que de esto o salimos juntos o no salimos y por ello no sólo tenemos la necesidad de trabajar nosotros, los guías culturales, sino que hay otros muchos sectores afectados, por ello también hemos pensado en los actores profesionales haciendo visitas teatralizadas, en los cocheros y caballos, haciendo rutas en carruaje. Es momento de unión y remar todos en la misma dirección". "Esto parece ser que es la parte positiva de todo esto, la unión no sólo de los compañeros de la interpretación de patrimonio o guía culturales sino la unión, empatía y solidaridad con otros sectores y hacer cosas diferentes y bonitas e intentar reactivar la economía", concluye Carmen Costa.

Desde Sevilla Museo Vivo se realizan visitas culturales para todo tipo de público. Como historiadoras que son, uno de sus fuertes son las visitas culturales para familias, adaptándolas tanto para los niños como a los padres, utilizando técnicas didácticas y adecuándose a todos los niveles de edades, formación e inquietudes que tengan. "Con nuestras fórmulas, hacemos que la cultura sea divertida para todos, es una forma de generar inquietudes por el conocimiento a los más pequeños y que conozcamos el rico patrimonio cultural que tenemos. En definitiva, crear inquietudes educativas".