Enésimo capítulo, criticar el 'spot'

Continúa la matraca, no hay días libres, cuando no es una cosa es la otra, qué se le va a hacer. Lo último es sobre el corto que publicita la campaña de captación de clientes para el cuarto estadio de Primera División. Una fortísima división de opiniones ha acogido una obra de materia tan sensible como la que ha firmado el muy bético Benito Zambrano. Quiere decirse con ello que el fin perseguido se consiguió con largueza.

Lo que se persigue con un spot publicitario es que no caiga en la indiferencia. Pasar desapercibido es lo peor que puede pasarle a un reclamo para la venta o difusión de cualquier producto y la obra firmada por Zambrano no ha tenido ese problema. Lógicamente, los que ven mal todo lo que se hace en este Betis, que hasta critican el fantástico Gol Sur de nueva planta, han bramado contra la cosa y lo más curioso es que hasta lo critican personas a las que nada les va el Betis.

Pero ésos no tienen importancia, están en su papel y, además, si se mantuvieran al margen perderían la antigüedad. No acabo de comprender cómo hay béticos que no acaban de comprender el significado de, por ejemplo, el manque pierda. Está claro que el spot está basado en esa filosofía, pero confundir lo que fue el motor de vida del Real Betis Balompié con el fatalismo y la pena no tiene sentido. Ocurre que ya hasta cansa explicarlo para esos sordos que no quieren oír.

Y en el corazón de esa tremenda división de opiniones que sirve para dejar bien clara la bondad del asunto, a mí no me transmite pena ni pobreza. Entre otras cosas porque lo más lejano de la pena y la pobreza de espíritu es el Real Betis Balompié. El spot está basado en la cantidad de veces que el Betis cayó sin que pasase a mayores, pues se levantó siempre que hizo falta. Y, por supuesto, lo mejor de la obra del laureado Zambrano está en el título, ya que la vida y el Betis son gemelos.