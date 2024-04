Choque cumbre o final anticipada

POSIBLEMENTE estemos ante la final anticipada mundial de clubes con el partido de esta noche en el Bernabéu. Es un duelo coral adobado por una importante cantidad de duelos individuales el bagaje de este encuentro entre el Madrid y el City, entre Ancelotti y Guardiola o Vinicius y Haaland. ¿Estamos ante una final anticipada? Sí que podría considerarse de esa manera aunque en la competición doméstica ande arriba el Madrid.

Ambos son superiores al resto de equipos que componen estos cuartos de final de la Champions. No tiene el City el pedigrí madridista, claro que no, pero su indudable pujanza actual sí que le vale para emparejarse al más laureado de la historia. Y como archisabido es, en fútbol manda el presente y nunca el agua que ya pasó bajo los puentes. Por lo tanto, el choque de esta noche abrileña es el no va más de cuanto pueda anunciarse en el planeta del fútbol actual.

Y para que al guiso no le falte ningún ingrediente digamos que nos llega con el aliciente de dos formas de enfocar el partido. Por un lado están las transiciones vertiginosas con las que encontrar a Vinicius y a Rodrygo como contrapunto del fútbol de acoso y derribo mediante el toque de los citizen. Angelotti versus Guardiola, dos iconos del banquillo y con un puñado de Champions entrambos que aporta un plus de rivalidad con el que se alimenta este partido de partidos.

Se trata del choque de ida para que todo se dilucide el próximo miércoles en Manchester. Si pronosticar es cuestión habitual poco fiable, lo de esta noche en el coliseo de la Castellana entra de lleno en el vamos a esperar a ver qué ocurre. Y ocurra lo que ocurra resulta indiscutible que en este martes abrileño nos estalla en la cara uno de esos acontecimientos que el fútbol depara para demostrar una vez más qué es lo que significa en el universo. Partidazo habemus, seguro que sí.