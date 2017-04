La cúpula bética debe dejar el enrocamiento

Insistir en la constatación de que el Betis es un milagro no creo que conduzca a mucho, pero sí debería ser de alguna efectividad el que los actuales dirigentes tomen conciencia de cuál es la situación. Los actuales dirigentes del Betis son Ángel Haro, José Miguel López Catalán y punto, no hay más. Son los que hacen y deshacen en la entidad, pero por eso mismo deberían dejar el enrocamiento en que se hallan y coger al toro por los cuernos.

Toro, por cierto, corniveleto y astifino, tremendamente astifino y cobardón, que escarba hasta ponerse el lomo perdido de albero. Toro emboscado a veces y tirando la piedra en otras, aunque escondiendo la mano, pero que convierten el día a día de la institución en una atmósfera absolutamente irrespirable. Por si fuera poco esas redes sociales tan útiles como nocivas cuando se usan de forma torticera contribuyen a multiplicar el problema de una forma sideral.

Dicho lo cual, susodicho dúo dirigente ha de poner pies en pared y también seguir la vieja conseja de que la apariencia no es sólo positiva en el caso de la mujer del césar, claro está. No pueden caer en errores como el de no estar con el equipo en las ocasiones delicadas por muy atractivas que sean las vacaciones de Semana Santa. Y, lo más importante, no pueden consentir que sean un pim pam pum que les quita autoridad ante los que han de defender las trece barras.

El futbolista del Betis sabe que haga lo que haga, más bien no haga, la artillería más contundente no va a apuntarles a ellos sino al dúo de marras. Todo redunda en una falta de compromiso que se nota en la falta de ayudas atrás o en la excusa de los delanteros por la falta de fútbol que sufren. Así, ninguno tiene la culpa y todo son promesas de un "esto no puede volver a ocurrir" que desde Adán al último de la fila sentencian tras cada desastre. Conque, señores del dúo, tomen medidas.