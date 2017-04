Cuando ganar es de obligado cumplimiento

Novedad al canto. Es viernes y no juega el Betis, sino el Sevilla. Las cosas de haberse convertido en un integrante de esa clase media que no se juega cosas importantes. Pero sí es importante el Sevilla-Granada de esta noche en Nervión. No es de importancia capital, pero sí se trata de una cita con la salvaguarda del prestigio y también para no entrar en una dinámica poco ganadora que dé al traste con el objetivo final.

El objetivo que contempla el Sevilla tras el descarte de las grandes empresas es seguir peleando por la plaza que se dejó arrebatar por el Atlético de Madrid. Continuar persiguiendo esa liebre será lo que impida que el equipo se caiga de la cuarta plaza, por lo que resulta ineludible ganar los partidos de local. Partidos como el de este viernes frente a un rival que si no está desahuciado es por esa vieja conseja futbolística de que hasta el rabo todo es toro.

Y es tan importante no tirar la toalla prematuramente que hasta se debieran aparcar los malos rollos que Sampaoli ha sembrado entre el sevillismo. Aunque la marcha del argentino no debería representar ningún drama para la institución, las formas en que discurre todo sí que son inadmisibles. Mientras el hombre no hace otra cosa que desmentir rumores, éstos se multiplican a diario a causa del comportamiento de su entorno y de los dirigentes del fútbol de su país.

Sería deseable que esta noche de viernes, el estadio no sea un avispero que juegue en contra de los intereses del club. Llega un Granada que debe ser un juguete a pies de los sevillistas, pero sin que un exceso de confianza lastre a la tropa local. Ganar es importantísimo, sobre todo y además para que lo que resta de curso no se convierta en un infierno que perturbe el hábitat natural de un equipo que aspiraba a todo y que ha ido dejándose el capital por las cunetas del curso.