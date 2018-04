Si no hace tonterías, Eurobetis habemus

Como no se tire al callejón en el toro bueno, como no se caiga en lo más llano, léase por ejemplo Las Palmas y Málaga en casa, el Betis volverá a ser Eurobetis cinco años después. Buena noticia en un club asaeteado por los temporales de distinta índole que han ido asolándolo -no me gusta el verbo asuelar- desde fuera y, peor aún, desde dentro durante un tiempo que parecía eternizarse, como inmerso en un túnel negro como la noche.

Cinco victorias consecutivas han colocado al Betis, por siempre y para siempre Real Betis Balompié, mostrándole la matrícula a cuantos quieren lo mismo. Una segunda vuelta excepcional ha contribuido también a prestigiar al hombre que maneja la barca. De Quique Setién se decían muchas carencias y una de ellas es que se le caía el equipo en la segunda vuelta. Le había pasado en Las Palmas el pasado curso y le ocurrió como a aquél que mató un gato y le pusieron Matagatos.

Encomiable la labor correctora que el cántabro ha ido llevando a cabo hasta, por ejemplo, convertir en inhoradable muro el feble tabique conque el Betis defendía su portería. Fue fundamental la llegada de Bartra en la ventana invernal, pero no sólo el catalán es el artífice de cuanto de bueno está ocurriendo. La raíz de todo está en el ensamblaje interlineal que ha ido logrando Setién desde aquel desatino que fue el segundo tiempo de la visita del Real Madrid.

Además, la fortuna se ha decidido, al fin, vestir de verdiblanco alguna que otra vez. Ya lo hizo en Getafe y, aunque menos intensamente, también en Gerona, pero es que no siempre iba a vestirse de otra manera. Y en el corazón de estas disquisiciones, el regalo que ha sido el retorno de Joaquín a su club del alma. El contragolpe de Montilivi queda para los anales del fútbol, qué manera de desbordar y de ver cuanto ocurría en su entorno -ay el entorno dichoso-, qué futbolista.