El Ayuntamiento dice que no puede actuar sobre los taxistas investigados hasta tener sentencia

El concejal de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, el socialista Juan Carlos Cabrera, ha defendido este lunes que el Consistorio no puede "actuar, sancionar ni revocar las licencias" de los taxistas investigados por supuestas coacciones, amenazas o actos violentos hasta que medie una "sentencia firme". Y aunque ha reconocido que ofició la ceremonia civil de la boda del presidente de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, investigado junto con otros miembros de tal organización, ha alegado que su "responsabilidad no es de amistad, sino de hacer cumplir las ordenanzas".

Fruto de las pesquisas iniciales de la Brigada de Información de la Policía Nacional, que ha investigado al menos a 32 taxistas, el Juzgado de Instrucción número ocho ha dividido sus actuaciones en una primera causa sobre las supuestas amenazas y ataques de taxistas a conductores de VTC y unas segundas diligencias sobre presuntas situaciones de coacción y amenaza para acaparar la parada de taxis del aeropuerto de San Pablo.

La situación de Solidaridad Hispalense

En las segundas diligencias, en ese sentido, figuran como investigados los principales dirigentes de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, entre ellos Enrique Filgueras, Antonio Velarde o Francisco Ternero, toda vez que esta organización está radicada precisamente en un local del aeropuerto de Sevilla, registrado en junio de 2017 por la Policía Nacional.

Al respecto, los informes policiales derivados de dicho registro reflejan que los agentes habrían encontrado en la sede de Solidaridad Hispalense del Taxi documentación relativa a supuestas sanciones de la asociación a sus miembros, con prohibiciones temporales respecto al uso de la parada de taxis del aeropuerto o medidas punitivas por no participar en las movilizaciones convocadas por la entidad. En algunas sanciones, según los agentes, mediaría la máxima de que ante "cualquier duda", los taxistas afectados debían dirigirse al secretario de la asociación y "nunca" al presidente, Enrique Filgueras, porque tal extremo implicaría la "duplicación" de la sanción.

De estos extremos, a juicio de los agentes, se infiere "que la Asociación Solidaridad Hispalense del Taxi impone su propio calendario de días de descanso o bien se arroga la potestad sancionadora de la administración".

Entre la documentación decomisada, además, figurarían "fotografías de coches patrulla de la Policía Local en la que sale la placa de matrícula y fotografías de policías locales, además de anotaciones de números de carné de policías locales que señalan como perseguidores de los taxistas de la asociación". Igualmente, los agentes habrían encontrado, siempre según este oficio, "fotografías de vehículos VTC estacionados" en un lugar donde "se produjeron daños grabados en las cámaras de video vigilancia los días 9, 21 y 25 de enero" de 2017, así como "fotografías de un conductor de Tussam".

"Elucubraciones"

Frente a ello y otros múltiples aspectos contenidos en los informes policiales, Juan Carlos Cabrera ha mostrado su "total respeto" por la investigación, manifestando que no le corresponde "verter consideraciones o elucubraciones, como consta en los informes de la Policía", sino "velar siempre por el cumplimiento administrativo de las ordenanzas" municipales que regulan el sector local del taxi.

Al respecto, ha defendido que durante el actual mandato, con él mismo al frente de las áreas municipales de Seguridad y Movilidad, ha sido elaborada una nueva relación de puestos de trabajo (RPT) para la Policía Local con una unidad "específica" para el aeropuerto y la estación de trenes de Santa Justa, contabilizando la Policía Local "el mayor número de inspecciones, sanciones o expedientes" a taxistas o conductores de VTC. "Son datos objetivos", ha dicho.

Juan Carlos Cabrera, además, ha reconocido que como concejal del Ayuntamiento, ofició la ceremonia civil correspondiente a la boda del presidente de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, Enrique Filgueras, investigado en la causa judicial. Empero, ha defendido que su "responsabilidad no es de amistad, sino de hacer cumplir las ordenanzas". "Jamás he dado órdenes a la Policía Local para que no actuase ante una infracción o a un funcionario para que no se tramitase un expediente", ha defendido.

Además, ha recordado que en el último paro técnico celebrado por el sector hispalense del taxi se criticaba "significativamente" una supuesta "persecución" de la Policía Local a esta actividad, agregando que el propio Filgueras se ha "quejado" de que dicha "persecución policial" estaba "ordenada" por él como concejal del ramo.

Por eso, y después de haber testificado el pasado mes de julio de 2017 ante la juez instructora de este caso, según figura en un documento del juzgado, Cabrera ha manifestado que tiene "total tranquilidad", retando a quienquiera que tuviese algo con lo que actuar en su contra a "sacarlo", porque como persona tiene "la cabeza muy alta".