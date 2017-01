La Hispalense pide perdón por no haber actuado antes en el caso del catedrático condenado

La Universidad de Sevilla ha reconocido este miércoles su error por no haber actuado antes en el caso del catedrático condenado por abusos sexuales. En concreto, en rueda de prensa, el rector de la Hispalense, Miguel Ángel Castro, ha expresado su "máxima condena y repulsa a la situación de acoso" provocada por Santiago Romero, condenado a siete años de prisión por tres delitos de abusos sexuales y uno de lesiones cometidos sobre dos profesoras y una becaria de investigación. Castro ha pedido perdón.

Hasta que se resuelva el expediente, el condenado está suspendido de toda actividad académica con la facultad pero cobrará el 75% de su retribución básica, "según dicta la ley".

El rector aún no se ha reunido con las víctimas pero lo hará de forma inmediata, según ha asegurado. No lo hizo antes porque " no le pidieron cita". La Universidad no tiene constancia de que haya más denuncias contra el profesor por parte de alumnas u otras profesoras. El rector ha recordado que la Universidad tuvo conocimiento de estos hechos el 3 de noviembre de 2010, cuando las tres compañeras denunciaron los hechos. Al día siguiente se puso en marcha un procedimiento de información reservada que culminó el 18 de enero de 2011. Fue entonces cuando se abrió un expedientes disciplinario y se trasladó la denuncia a las autoridades judiciales. Por ley, se bloqueó el expediente sancionador. Castro ha recordado que en ningún momento del proceso las autoridades judiciales activaran medidas cautelares y ha reprochado que haya tardado 6 años en dictar una sentencia.

Castro ha explicado que, tras conocer los hechos, la Universidad puso en marcha en el curso 2011-2012medidas para alejar a las víctimas del denunciado. Así, de acuerdo con todas las partes, se dividió el departamento en dos y las víctimas y el catedrático realizaron estancias fuera de la Hispalense, en las universidades de Jaén, Cádiz, Granada y en Inglaterra.

Desde que el protocolo contra el acoso se puso en marcha en 2013 ha habido 4 denuncias, dos por acoso sexual, que se desestimaron tras su análisis, y otras dos por acoso laboral, que siguen en estudio. Las denunciantes son un personal externo a la Universidad, 2 PDI y una estudiante.