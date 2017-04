El PP sólo apoyará la peatonalización de la calle Betis si hay un plan consensuado con "vecinos y comerciantes"

La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, María del Mar Sánchez Estrella, ha anunciado que su formación "sólo" apoyará la peatonalización de la calle Betis cuando se elabore un plan "con el consenso de todos los vecinos, comerciantes y hosteleros", añadiendo que "a día de hoy no conocemos ningún plan y no se cuenta con la aprobación de los vecinos de la calle trianera".

Tras reunirse el martes con vecinos de la calle Betis, Sánchez Estrella ha explicado que, a pesar del anuncio hecho por la delegada del Distrito Triana, Carmen Castreño, el PP "no conoce" el plan para la peatonalización de Betis "al igual que los vecinos y el colegio Cristo Rey, con los que no se ha contado en la comisión". Ha añadido que "lo primero que tiene que hacer el gobierno de Juan Espadas es integrar en la comisión para la peatonalización a los vecinos y al centro educativo, ya que estos se sienten desplazados porque no se han escuchado sus reivindicaciones".

Así, la portavoz adjunta ha manifestado que la comisión tiene que elaborar un "verdadero" plan de peatonalización de esa zona, incluyendo la mencionada calle Betis, así como la calle Pureza, con la condición de "dotar de soluciones al problema de aparcamiento de vehículos, tal y como requieren los vecinos".

Además, Sánchez Estrella ha resaltado que son "muchas" las necesidades que les plantearon los vecinos de Triana, por lo que "vamos a pedir en el próximo pleno un plan integral de actuaciones que dé respuesta a todas estas demandas y problemas y que incluya, entre otras medidas, la mejora de los servicios de poda, limpieza y mantenimiento de la vía pública, tal y como en reiteradas juntas municipales del distrito demandan los vecinos".

De esta manera, Sánchez Estrella ha destacado que el distrito requiere una mejor planificación de la podas del arbolado, mejoras en el mantenimiento del acerado y la calzada, limpieza de calles, en concreto del paseo de la O y del paseo de la calle Betis. También urge a la reurbanización de algunas zonas o la reforma integral de la plaza de Don Ubaldo Salesiano, de la Ronda de los Tejares, las zonas comunes de la barriada del Carmen o el arreglo del entorno del Conservatorio de Primaria de Música.

De igual modo, la portavoz adjunta del PP ha pedido que "todas estas actuaciones se hagan en coordinación con los vecinos afectados y con todos los servicios competentes". Ha añadido que la propuesta también contempla que se realice un catálogo de necesidades de reurbanización de calles y plazas del distrito para la programación de actuaciones y su dotación presupuestaria.

Por último, la edil popular ha señalado que "los vecinos demandan una nueva biblioteca, un nuevo centro de mayores y una mayor dotación de equipamientos públicos". "Por ello, vamos a pedir que se solicite a la Gerencia de Urbanismo el asesoramiento sobre los solares libres en el distrito, y la posibilidad de uso de cada uno de ellos, en aras de dar solución a las demandas de equipamiento que presentan los ciudadanos", recalca.