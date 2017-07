Retirada la mayor parte del aceite vertido en la dársena del río

La mayor parte del aceite de girasol que cubre la dársena del río Guadalquivir desde el pasado domingo tras un accidente durante la maniobra de descarga de un buque en el Muelle de la Esclusa ya ha sido retirada. Ahora, las labores de limpieza llevadas a cabo por la Autoridad Portuaria de Sevilla se centran en eliminar los restos de la filtración.

Tres embarcaciones han estado trabajando desde el martes en la dársena para retirar este aceite que se propagó hasta el Puente de Triana, a unos 10 kilómetros del punto del incidente. El Puerto de Sevilla colocó dos barreras de contención entre el domingo y el lunes, la primera a la altura del Puente del V Centenario y una segunda en el Puente de las Delicias, para evitar que el vertido se expandiera por la ciudad, pero el viento favoreció su propagación hacia el norte a pesar de las barreras de contención. El Puente de las Delicias, el Club Náutico de Sevilla y la Torre de Oro han sido los puntos más afectados con una mayor concentración de aceite.

El accidente se produjo durante la maniobra de descarga de un buque en el Muelle de la Esclusa

El incidente se produjo el pasado domingo, a la altura del Muelle de la Esclusa. Durante una operación de descarga de aceite de girasol de una embarcación a un tanque de líquido situado en la terminal portuaria, se produjo una fisura en la tubería que estaba en tierra y que conectaba el navío con el tanque de almacenamiento, produciéndose una filtración a la dársena, según fuentes del Puerto de Sevilla.

La institución asegura que no es más que aceite de girasol, una sustancia "no tóxica, no peligrosa y biodegradable a corto plazo, es decir, reversible de forma natural" y niega que haya afectado el cauce natural del río. "No ocasiona ningún peligro para la vida humana, ni para la flora y la fauna de la dársena", insiste.

La Autoridad Portuaria asegura que, una vez limpia la dársena, se establecerá un retén de vigilancia para controlar el estado de ésta. Además, se abrirá una investigación para profundizar en las causas del incidente y tomar medidas al respecto, "como está establecido en el Plan Interior Marítimo".

Por precaución, algunas instalaciones deportivas como el Club Náutico de Sevilla, el Real Círculo de Labradores y el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla han suspendido algunas de sus actividades en el río, sobre todo aquellas que están dirigidas a niños.