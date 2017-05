Más del 75% de las familias andaluzas tienen dificultades para llegar a final de mes

Las familias andaluzas tuvieron en 2015 unos ingresos medios anuales de 21.966 euros, según los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida realizada en la primavera de 2016 y publicada recientemente por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Tras seis años de caída, en los hogares entraron un 5% más de recursos económicos que en el ejercicio anterior, pero esta cifra sigue estando lejos de los más de 26.100 euros de media registrados en 2008. Además, los ingresos de los andaluces se sitúan casi un 18% por debajo de la media nacional.

Los vascos ganan de media al año unos 6.000 euros más que los andaluces

Andalucía es la segunda comunidad autónoma con los ingresos medios anuales por personas más bajos (8.273 euros), sólo por detrás de la Región de Murcia. Liderando el ranking están el País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra. Los vascos ganan de media unos 6.000 euros más que los andaluces al año.

En el momento de realizar la encuesta, en la primavera de 2016, el 75,5% de las familias andaluzas manifestaron tener dificultades para llegar a fin de mes. Concretamente, el 22,8% señaló tener "mucha dificultad", siendo este porcentaje 7,5 puntos porcentuales mayor que el registrado el año anterior.

Según los datos del INE, por otro lado, el 52,4% de los hogares andaluces no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, frente al 39,4% del año 2015. Este porcentaje es mucho más elevado que la media nacional, que se situó en el 38%. Además, el 56% de las familias asegura no poder permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año. Este dato es 16 puntos superior al registrado en el ejercicio anterior. Y el 52% no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. El estudio llevado a cabo por el INE también pone de manifiesto que más del 10% de las familias andaluzas han tenido retrasos en el pago de los gastos relacionados con su vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad) en los últimos 12 meses.

En cuanto a las tasas de riesgo de pobreza, las más elevadas se dieron en Andalucía (35,4%), Canarias (35%) y Castilla-La Mancha (31,7%). Mientras que Navarra y País Vasco presentaron las tasas de riesgo de pobreza más bajas (9%).

La Encuesta de Condiciones de Vida es una operación estadística anual dirigida a los hogares que se realiza en todos los países de la Unión Europea. Este estudio se realizó por primera vez en 2004 y se repite durante la primavera de cada año, normalmente entre marzo y julio. Su objetivo principal es proporcionar información sobre la renta, el nivel y composición de la pobreza y la exclusión social en España, y permitir la realización de comparaciones con otros países de la Unión Europea.