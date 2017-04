El Betis, con la obligación de hacerse perdonar

Tras el sinvivir del viernes junto a Barcelona, vuelta la burra al trigo. La Liga ya no para y si anoche se remataba la jornada vigésima novena, hoy arranca la trigésima. Cada vez más aceleradamente cerca el fin de curso y el Betis reaparece ante su gente en esta noche de martes cuaresmal sin nada que ver con aquel de hace veinte años en el que empezó a diligenciarse el pasaporte para la final de Copa. Nada que ver con esto que vivimos hoy.

Fue muy duro el desencanto sufrido por el bético el pasado viernes, de ahí que los ánimos anden un poco más abajo del habitual. Ni siquiera a media asta, ya que el fondo y la forma de la derrota sobre la ultimísima campana ante Reyes y su banda han abierto unas heridas demasiado lacerantes. Por ello y como ni la mitad del pescado se vendió aún, la cita de esta noche con el Villarreal se presume llena de aristas, sobre todo si la cosa no empieza a encarrilarse tempranamente.

También el Villarreal anda con más mohína que harina, pues una larga racha de fracasos ha hecho que el sueño europeo se quede en tenguerengue. Lo más reciente ha sido la derrota en casa ante ese Eibar que no ceja en su empeño y que, contra su costumbre más reciente, no levanta el pie del acelerador. Un tropiezo más podría tener funestas consecuencias para su futuro continental, pero la verdad es que eso importa nada si lo comparamos con la tribulación que vive el Betis.

Tribulaciones en cantidades industriales bajo el miedo de que alguna vez pudiera ser que a uno de los del pasillo de la muerte le dé por ganar. Treintaiún puntos sólo, a nueve de la tragedia, el calendario que tiene el Betis no es tan malo como la sensación que ofrece un equipo que se va a la lona al primer papirotazo. El Villarreal no quiere que le levanten la pieza continental, el Betis no quiere seguir asomándose al brocal, todos quieren algo, la Liga no para, ¿para quién la perra gorda?