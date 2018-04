Cara y cruz de un sábado apasionante

Cara y cruz, sol y sombra, haz y envés, sólo una parte contenta en la caliente sabatina de ayer para el fútbol según Sevilla. Catástrofe sevillista en la capital de las Rías Bajas y nueva fiesta en el santuario de los béticos. Uno detrás de otro, los dos equipos sevillanos tenían en la tarde del sábado el programa de la jornada trigesimoprimera de una Liga que ha virado de forma tan sorprendente como espectacular de una orilla a la otra.

Rotó Montella en Vigo y a fe que apareció un muy buen Sevilla que fue a estrellarse con el problema habitual, ese que le está privando de disfrutar en la Liga lo que disfruta en las otras dos competiciones. No es otro que la falta de acierto ante el marco contrario. Si Sandro no se topa con la brillante, y afortunada, respuesta del arquero vigués, lo más seguro es que estuviésemos hablando de algo muy distinto a la catástrofe que iba a deparar el pleito de Balaídos.

A renglón seguido, el Betis a escena en un escenario de fervor rayano en el paroxismo. Enfrente, un Eibar que se distingue por la intensidad y por cómo le complica la vida al contrario. Tardó el Betis en cogerle el pulso al partido, todo se libraba en su campo y así hasta la modélica asistencia de Barragán para que Sergio León anotase con calidad. A partir de ahí se recrudece la fiesta para que no decaiga hasta el final, hasta mucho después del final, viéndose quinto en la tabla.

Dos noches duerme el Betis en esa quinta plaza con la que ni a echarse a soñar hace un mes. Doce de doce puntos han logrado que el sueño europeo ya no sea una entelequia. La tarde del primer sábado abrileño, tan esperada, ofreció dos caras. Lo del Sevilla en Vigo tiene la lectura de que no es la primera vez que le pasa y lo cierto es que resulta raro que un finalista de Copa y superviviente en Champions esté tan débil en Liga, tanto que ya no sorprende que el Betis lo adelante.