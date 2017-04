Incomprensibles rotaciones en el Betis

Desconcertante, me llevan al desconcierto y a una sorpresa con tintes de incredulidad algunas decisiones del entrenador del Betis. Me sorprendieron en su día los cambios que empeoraban al equipo y me sorprendió una barbaridad el equipo que puso en Bilbao. Bajo la vieja conseja de que los buenos han de jugar siempre, únicamente un calendario sobrecargado puede justificar que eso no sea así y que el bueno vea la cosa desde fuera.

Aunque ya el Betis no se juega nada decisivo, el fundamento del fútbol es el de ganar más que perder y si se va a Bilbao debe uno vestirse con sus mejores galas. A menos de que urjan las rotaciones para que el plantel no llegue a la meta con la luz de la reserva parpadeando, los buenos deben ser de la partida. De la partida inicial, pues dejarlos en el banquillo puede tener como respuesta que cuando tires de ellos sea para nada porque todo el pescado ya está vendido.

Alguien ha alabado a Víctor porque el equipo mejoró con los cambios. Nos ha fastidiado, pues qué otra cosa iba a pasar si los buenos eran los relevos y no los relevados. No me refiero a la suplencia de Joaquín, el futbolista que quizá sea ahora más aprovechable sacándolo cuando el contrario ya tiene cargados los gemelos. Quiero hacer hincapié, sobre todo, en el mejor fichaje que ha hecho Torrecilla, que no es otro que Durmisi , y que fue reservado para ¿mejor? ocasión.

Se ha recalcado que en San Mamés apareció un Betis digno, pero la debilidad de su defensa es tan indigna que ¿para qué tanta dignidad? Y otra cuestión que me extrañó es que se haya pasado de puntillas sobre la jugada que cambió el rumbo de los acontecimientos, la del penalti. Sólo con observar hacia dónde fue el balón podía comprobarse que quien impactó con él fue Mandi y no Aduriz. En fin que entre rotaciones inadmisibles y errores arbitrales, un más de lo mismo.