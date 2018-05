Larrea se estará acordando de Romanones

Vuelco en la dirección del fútbol después de casi treinta años de mandarinato. Fue en vísperas de la Eurocopa de 1988 en Alemania cuando Ángel Villar accedió al sillón de Alberto Bosch y hasta ahora. El periodo de Juan Luis Larrea en el cargo tras el desahucio judicial de Villar fue como un más de lo mismo y lo que ahora aparece es otra cosa. ¿Mejor o peor? Pues no me atrevo a apostar por qué será lo que depare el triunfo de Luis Rubiales.

En la vida, todo es susceptible de mejora, pero también lo es de empeorar. Lo que se ha dado en llamar villarato tuvo sus luces, muy rutilantes, y sus sombras, ciertamente pestilentes. En ese tiempo, comenzando con aquel oro olímpico en Barcelona, la plata ha ido en cantidades industriales a la sala de trofeos de Alberto Bosch antes y a la de Las Rozas ahora. Eso es indudable y que Villar es un auténtico hombre de fútbol algo tendría que ver con tanto éxito en el campo.

Pero Villar fue a la cárcel y a la cárcel suele irse por algún pecado. De ahí las sombras que acompañaron a tantas luces, pero ¿qué es lo que se nos viene encima con el advenimiento de un sosias de Villar? Rubiales fue futbolista, aunque menos importante que Villar y es abogado, como lo es el bilbaíno. También inició en AFE su andadura política, como lo fue Villar en aquellos albores del sindicato bajo el liderazgo de Quino. Muchos parecidos en ambas trayectorias, pero la duda vive.

Sí ha demostrado Rubiales unas ganas de ganar estas elecciones que no ha mostrado Larrea, que confió en la palabra de muchos que no le han votado. Y en esta hora, el donostiarra estará mascullando aquello que dijo Romanones cuando optó a un sillón de la Academia que no consiguió. ¡Qué tropa, joder, qué tropa! exclamó cuando vio que las cuentas que le habían asegurado no salían. Así estará Larrea y vamos a ver cómo le viene Rubiales a nuestro fútbol, vamos a ver.