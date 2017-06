Oliver torea a sus compañeros de tapete

Quedarse con el Betis es como si te encuentras un pozo de petróleo en el jardín de tu casa. Son palabras de Luis Oliver en su enésimo intento de hacerse rico con un club que le importaba una higa hasta que Lopera se lo entregó. Fue hace ya siete veranos cuando el del Fontanal tuvo la humorada de darle su querido Betis a un navarro con antecedentes más que sobrados como para mantenerlo lo más alejado posible de uno.

Pero ese bético desinteresado que es Manuel Ruiz de Lopera, en una pirueta de la que nunca terminará de arrepentirse, consiguió que un navarro conocido en Jerez, Cartagena, demás parientes y afectos, aterrizara en el, por siempre y para siempre, Real Betis Balompié. Su frase del pozo petrolífero en el jardín de casa resume la personalidad de un hombre que lo único que busca en el Betis es dinero, que si tiene que vendérselo a un extraño, no duden un momento que lo hará.

Y hay que reconocer que en esta partida en que se dilucida el futuro del Betis, con su corona, sus barras y su canesú, Oliver es quien mejor juega sus cartas, que lo mismo ataca que se pone a la contra resguardando siempre sus naipes de miradas no amigas. Lopera está a lo que está, a contar cómo fue el funesto 92 a su manera, siempre a su manera, Galera no sale de su enrocado no es no y Cuéllar no deja de buscar un resquicio por el que sacar al Betis del colapso que padece.

Y en esa partida de póquer manda el de auténtica vocación por el tapete verde, Luis Oliver, el único que no tiene nada que perder y sí de ganar mucho, quizá arreglarse la vida a perpetuidad. Mientras tanto, el Betis sobrevive mostrando a diario que resulta complicado abatirle. Y el juicio continúa, y Lopera se defiende recordando el gran fichaje que fue Benjamín mientras Galera se ufana de sus redaños y Oliver ve, oye y envía. Silencio, se juega, no va más, ¿o sí va?