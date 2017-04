Un alto compromiso, clave para formar plantel

Como resulta que el Betis no puede ir al gran mercado, como ha de comprar, en gran parte, lo que no quieran los demás, como el fair play financiero es implacable y tarda en soltar al que agarra por el cuello, una premisa indispensable a la hora de componer la plantilla es prescindir de todo aquél que no se entusiasme con jugar en el Betis. O sea hay que desprenderse o no aceptar a cuantos anden poniendo pegas para llegar o seguir en el club.

Cuando resulta complicado hacerse de futbolistas decisivos hay que ir a la composición de un grupo que sea capaz de tirarse a un pozo dejando la pregunta para después. Quiere decirse que es de obligado cumplimiento formar un grupo que tenga el compromiso con el club por bandera, que a falta de aptitud, la actitud sea el requisito principal para que no se le vean las costuras tan escandalosamente como se les ha visto este curso a los inquilinos del vestuario verdiblanco.

Otro tipo de futbolista poco interesante es el que anda moviendo los hilos para renovar mucho antes de que acabe contrato. Sobre todo si cuenta con ese tipo de representante impertinente que sabe cómo mover los hilos de la prensa cómplice para someter al club a una especie de chantaje inadmisible. El último caso es el de ese buen portero que es Antonio Adán, tan bueno como rodeado de un entorno que no pasa un solo día sin recordar lo molesto que está con su situación.

Por lo tanto y viendo las dificultades que tiene el Betis para competir en el mercado con los que deberían ser sus iguales hay que hilar muy fino a la hora de formar el plantel. Insisto en que una aptitud de nivel medio-bajo sólo es subsanable con una actitud sin tacha. Una dosis de compromiso que incluso raye en el fanatismo debe ser la condición sine qua non del futbolista que se quede o que vaya a llegar. Todo lo demás será jugar nuevamente, un año más, a la ruleta rusa.