El doloroso asunto de un chico de la casa

Pretende el Betis hacer un equipo que merezca la pena y la idea primigenia fue la de formarlo alrededor de un eje llamado Dani Ceballos. Se trata de un futbolista de la cantera y eso daba pie a pensar que el muchacho le daría facilidades al club que lo colocó en órbita. Lo ideal en un club como este Betis de arcas famélicas es componer un equipo partiendo de una cantera con jugadores que se sientan béticos, pero no parece éste el caso.

Dolorosamente para el club no está encontrando una respuesta favorable, el futbolista ni está ni se le espera, todo queda en manos de la agencia que le lleva los asuntos y en Heliópolis existe el convencimiento de que sólo va a quedarse si no le sale algo. Si en el Europeo sub 21, Dani se sale, adiós; si, por el contrario, las cosas no le salen como se espera, pues a seguir en el Betis a regañadientes para aguardar el momento adecuado en que liberarse definitivamente del yugo.

Las cosas están así y con esto no pretendo criticar la postura del futbolista. Todos tenemos derecho a aceptar lo mejor para nosotros mismos, pero también convendría hacer una labor de cantera encaminada a que el compromiso con el club sea mayor que el que existe hoy en el Real Betis Balompié. Y me consta que va a ser así y que no está demasiado lejano en el tiempo que dé fruto la estrategia de que ningún joven valor muerda la mano que le da de comer.

¿Muerde Dani la mano que le da de comer? No exactamente así, pero que se está comportando con un desapego impropio de un joven de la casa es indudable. Y a todo esto, la desinformación hace que el aficionado no sepa a qué carta quedarse. Hasta se ha llegado a publicar que Dani se va al Europeo sin tener noticias de su renovación. No es cierto, pues sí la tiene su querida agencia Bahía y si él la desconoce es porque no hay peor sordo que aquél que no quiere oír.