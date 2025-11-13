Historia del Camino Viejo

Antes de que el Camino Francés se convirtiera en la arteria principal de la peregrinación europea a Santiago de Compostela, existía ya otra ruta que atravesaba el norte peninsular siguiendo los valles y montes de la Cordillera Cantábrica: el Camino Olvidado, también conocido como Camino Viejo.

El descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago en Compostela durante el siglo IX propició la primera peregrinación conocida: la del rey Alfonso II el Casto desde Oviedo, origen del actual Camino Primitivo. La noticia del hallazgo se propagó rápidamente por toda Europa. Los primeros peregrinos seguían las rutas más septentrionales de la Península Ibérica. La costa cantábrica, pese a su relieve accidentado y dificultoso, ofrecía mayor seguridad bajo la protección de los reinos cristianos, cuando el sur aún permanecía como frontera frente al territorio musulmán.

Conforme avanzó la Reconquista y los reinos cristianos fueron ganando terreno, se abrieron nuevos trazados menos complicados orográficamente. El Camino Olvidado surgió precisamente en este contexto: una vez que la vertiente sur de la Cordillera Cantábrica dejó de sufrir ataques sarracenos, se estableció esta senda para evitar el relieve quebrado de la costa norte, aprovechando el resguardo de los valles cantábricos. Durante siglos, este recorrido fue el paso más habitual entre pueblos escondidos, fortalezas y monasterios.

Sin embargo, cuando las fronteras del Reino de León se consolidaron al sur del río Duero, surgió y se popularizó el Camino Francés. Esta nueva vía, promovida por el rey Alfonso VI y los monjes de Cluny, progresaba por el límite norte de la Meseta Central, ofreciendo un perfil más cómodo y llano. Su impulso provocó el abandono paulatino de las antiguas rutas más al norte. El Camino Olvidado, como su propio nombre refleja, quedó en silencio, cubierto por el musgo y el paso del tiempo.