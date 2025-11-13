El Camino Olvidado
La antigua ruta jacobea al pie de la Cordillera Cantábrica
Partiendo de Bilbao y concluyendo en Villafranca del Bierzo, el Camino Olvidado se extiende a lo largo de 550 kilómetros en 22 etapas. Es un recorrido solitario y poco transitado, notablemente ondulado, que serpentea por bellos paisajes de Vizcaya, Burgos, Cantabria, Palencia y León. La Cordillera Cantábrica protagoniza gran parte de este trayecto, que alcanza cotas de hasta 1.600 metros sobre el nivel del mar.
Historia del Camino Viejo
Antes de que el Camino Francés se convirtiera en la arteria principal de la peregrinación europea a Santiago de Compostela, existía ya otra ruta que atravesaba el norte peninsular siguiendo los valles y montes de la Cordillera Cantábrica: el Camino Olvidado, también conocido como Camino Viejo.
El descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago en Compostela durante el siglo IX propició la primera peregrinación conocida: la del rey Alfonso II el Casto desde Oviedo, origen del actual Camino Primitivo. La noticia del hallazgo se propagó rápidamente por toda Europa. Los primeros peregrinos seguían las rutas más septentrionales de la Península Ibérica. La costa cantábrica, pese a su relieve accidentado y dificultoso, ofrecía mayor seguridad bajo la protección de los reinos cristianos, cuando el sur aún permanecía como frontera frente al territorio musulmán.
Conforme avanzó la Reconquista y los reinos cristianos fueron ganando terreno, se abrieron nuevos trazados menos complicados orográficamente. El Camino Olvidado surgió precisamente en este contexto: una vez que la vertiente sur de la Cordillera Cantábrica dejó de sufrir ataques sarracenos, se estableció esta senda para evitar el relieve quebrado de la costa norte, aprovechando el resguardo de los valles cantábricos. Durante siglos, este recorrido fue el paso más habitual entre pueblos escondidos, fortalezas y monasterios.
Sin embargo, cuando las fronteras del Reino de León se consolidaron al sur del río Duero, surgió y se popularizó el Camino Francés. Esta nueva vía, promovida por el rey Alfonso VI y los monjes de Cluny, progresaba por el límite norte de la Meseta Central, ofreciendo un perfil más cómodo y llano. Su impulso provocó el abandono paulatino de las antiguas rutas más al norte. El Camino Olvidado, como su propio nombre refleja, quedó en silencio, cubierto por el musgo y el paso del tiempo.
"La montaña por testigo"
Con inicio en Bilbao y final en Villafranca del Bierzo, el Camino Olvidado tiene 22 etapas en total y atraviesa las provincias de Vizcaya, Burgos, Cantabria, Palencia y León en sus más de 550 kilómetros. Siempre suelen ser más. Pese a ser menos accidentado en términos generales que el camino que va por la costa, presenta un perfil bastante ondulado, que llega a alcanzar en dos ocasiones cotas superiores a los 1.600 metros de altitud sobre el nivel del mar.
Su carta de presentación es "la montaña por testigo" y esto da una clara idea de a qué paisajes nos vamos a enfrentar. A través de hermosos valles, el Camino Olvidado nunca pierde de vista la Cordillera Cantábrica, ofreciendo unas espectaculares panorámicas en gran parte de sus etapas. Es, sin duda, uno de los caminos más espectaculares y pintorescos. De hecho, otro de sus sobrenombres es Camino de la Montaña.
El Camino Olvidado y el Francés conectan para entrar en Galicia por la localidad berciana de Cacabelos. No obstante, el final oficial del Camino Viejo es Villafranca del Bierzo, municipio donde nos darán un diploma que acredita que hemos completado esta dura ruta.
Gran Bilbao
El punto de partida del Camino Olvidado es el área metropolitana de Bilbao, que concentra la mayor parte de la población de Vizcaya y del País Vasco. Se define por su estructura a lo largo del río Nervión y su ría. Históricamente, fue el principal núcleo de la revolución industrial en la región. Sin embargo, en las últimas décadas ha experimentado una profunda y exitosa transformación, convirtiéndose en un moderno centro de servicios, cultura y diseño urbano.
ETAPA 1
Bilbao-Zalla
➤ El 'bidegorri' de Santiago
El Camino Olvidado nace del Camino del Norte, ruta que va recorriendo la geografía vasca desde Irún. Nuestro punto de inicio es Bilbao, concretamente, la catedral de la capital vizcaína. La primera etapa, de 30 kilómetros, es muy urbana, pero pese a ello es muy distraída por la gran cantidad de cosas que vamos a ver y por la variedad de escenarios. Durante gran parte del recorrido iremos por carril bici (ciclo-peatonal) o, como dicen los vascos, por bidegorri. En muchas guías recomiendan hacer la primera parada en Güeñes, a 25,3 kilómetros, pero aquí avanzaremos un poco más, hasta Zalla, donde hay un estupendo albergue de peregrinos.
Las Encartaciones
Es la comarca más occidental de Vizcaya, caracterizada por ser un territorio de relieve abrupto y montañoso con un paisaje predominantemente verde y atlántico que contrasta con lo visto en Bilbao. Históricamente, fue una entidad con un régimen administrativo propio, siendo Balmaseda su villa principal. Actualmente destaca por su gran valor natural y por su patrimonio medieval, que incluye numerosas casas-torre. Es un remanso de tranquilidad que ya empieza a mostrar el carácter de este Camino Olvidado.
ETAPA 2
Zalla-Nava de Ordunte
➤ El País Vasco da paso a Las Merindades
La segunda jornada comienza a cambiar de escenario. El recorrido, de algo más de 22 kilómetros, se despide del País Vasco tras Balmaseda y accede a Castilla y León para visitar el Valle de Mena, inicio de la bucólica comarca de Las Merindades. Seguiremos pisando carriles ciclo-peatonales en la mayor parte de este trayecto, especialmente en la primera mitad. El cambio a la provincia de Burgos nos dará la impresión de que el ambiente industrial va quedando atrás por fin. Y así será. El paso por bosques, praderas, ríos y pequeñas aldeas será cada vez más frecuente al dejar atrás Vizcaya. El relieve de la etapa mantiene la comodidad del día anterior. Sin desniveles reseñables, es un calentamiento ideal para lo que tendremos que afrontar en las próximas jornadas.
Las Merindades
Situada en el extremo norte de la provincia de Burgos, es una comarca histórica y natural conocida por ser la cuna de Castilla y por su distintivo paisaje verde de transición atlántica, lo que le otorga el apodo de la "Comarca del Agua". Este extenso territorio se caracteriza por su rica diversidad natural, incluyendo el inmenso complejo kárstico de Ojo Guareña y varios parques naturales, y por un abundante patrimonio monumental que la convierte en una de las zonas con mayor concentración de castillos, casonas solariegas y románico en España
ETAPA 3
Nava de Ordunte-Espinosa de los Monteros
➤ Donde surgió el Reino de Castilla
Hasta ahora el Camino Olvidado ha sido relativamente amable con el peregrino. La tercera jornada tiene una distancia considerable con sus 38 kilómetros, pero además es dura en cuanto a perfil. El recorrido acumula más de 800 metros de desnivel positivo. Por suerte, el paisaje y el trazado en sí son muy distraídos, con gran alternancia de bosques, praderas, cascadas y tranquilas aldeas. Pero lo más llamativo es que atravesaremos las tierras donde se tuvo la primera constancia escrita del término Castilla. La historia será, por tanto, un elemento clave de esta bella etapa.
ETAPA 4
Espinosa de los Monteros-Santelices
➤ Ante Ojo Guareña
La ruta entre Espinosa de los Monteros y Santelices nos dejará sin palabras. El trazado se adentra en el Monumento Natural de Ojo Guareña y desplegará ante nosotros bosques densos y de gran valor ecológico mientras caminamos bajo una imponente montaña con vistosos cortados. La etapa tiene una distancia de algo más de 26 kilómetros y presenta un perfil algo irregular con subidas y bajadas cortas. Los cómodos senderos por zonas de pradera darán paso, a mitad de trayecto, a un tramo por estrechas trochas que describen numerosos quiebros mientras vadean arroyos y rodean colinas entre bosques.
ETAPA 5
Santelices-Arija
➤ Una playa en el Ebro como meta
Tras la intensa cuarta etapa, el trayecto entre Santelices y Arija resultará más llevadero. El sendero continúa serpenteando a través de un paisaje encantador, especialmente en su primer tramo, donde avanzaremos por una antigua vía ferroviaria, hoy convertida en un Camino Natural, al pie del macizo rocoso del Cerro de la Muela y del Portillo de Santelices. El entorno se transformará gradualmente a medida que nos acerquemos al Embalse del Ebro, punto final de esta jornada, justo en la linde con Cantabria.
Campoo-Los Valles
Situada en el extremo sur de Cantabria, es una comarca con un carácter geográfico único, marcada por ser la zona de transición entre la verde cornisa cantábrica y la Meseta Central. Su rasgo más distintivo es el nacimiento del río Ebro y albergar el extenso Embalse del Ebro. Históricamente, fue un territorio crucial, con destacados vestigios de la cultura cántabra y la presencia romana (como Julióbriga), además de un valioso patrimonio románico y rupestre. Reinosa es su principal núcleo urbano. No lo visitaremos, pero apreciaremos su zona de influencia.
ETAPA 6
Arija-Olea
➤ Un trozo de Cantabria
El Camino Olvidado visita Cantabria. Nos espera un entorno espectacular junto al Embalse del Ebro, con unas claras vistas de la Cordillera Cantábrica como telón de fondo. Sin embargo, la primera mitad de la etapa estará marcada por el asfalto. Afortunadamente, el panorama se transformará de forma radical al ascender a los cerros de Peñastrosa y El Cotío, ambos superando los 1.000 metros de altitud. Además de la belleza natural, la jornada nos revelará un auténtico tesoro románico: la Colegiata de San Pedro de Cervatos.
La Montaña Palentina
La Montaña Palentina es la comarca que se extiende por el extremo norte de la provincia de Palencia y se caracteriza por formar parte del sector más elevado de la Cordillera Cantábrica. El Camino Olvidado avanzará a los pies de este paisaje de alta montaña. Este territorio, cuyo núcleo principal es Cervera de Pisuerga, destaca por su gran valor ecológico y faunístico. Alberga tesoros como la Tejeda de Tosande y es un refugio clave del oso pardo ibérico. Históricamente, fue una zona de minería y posee una de las mayores concentraciones de arte románico de Europa.
ETAPA 7
Olea-Aguilar de Campoo
➤Tierra de románico... y de galletas
El Camino Olvidado apenas nos retiene en Cantabria. Tras una etapa, abandonamos esta región para volver a acceder a Castilla y León, aunque en esta ocasión lo haremos por Palencia. El recorrido nos ofrece cierto descanso. Sus 25 kilómetros presentan escasas ondulaciones al progresar al sur de la Montaña Palentina. La meta es Aguilar de Campoo, una villa muy interesante con un patrimonio muy rico, además de ser conocida por la elaboración de galletas. No obstante, lo más destacado, tanto en esta jornada como en las próximas, será la predominancia del estilo románico en muchos edificios que encontraremos en el trayecto.
ETAPA 8
Aguilar de Campoo-Cervera de Pisuerga
➤ Un largo paseo fluvial
El recorrido prosigue su curso por la provincia de Palencia en una etapa de una longitud considerable (30 kilómetros), aunque de perfil suave. El río Pisuerga será el hilo conductor de este recorrido entre Aguilar de Campoo y Cervera de Pisuerga, con un extenso y agradable tramo por su paseo fluvial. Descubriremos las peculiares tumbas antropomórficas talladas en piedra de la necrópolis de Santiuste o visitaremos el eremitorio rupestre San Vicente.
ETAPA 9
Cervera de Pisuerga-Guardo
➤ Casi un maratón por Palencia
El extenso trayecto entre Cervera de Pisuerga y Guardo nos guiará en todo momento por las faldas de la Montaña Palentina, ofreciéndonos estampas verdaderamente pintorescas, con pequeños pueblos que parecen acurrucarse en sus laderas. Aunque la distancia de 40 kilómetros lo convierte en un recorrido exigente, afortunadamente su perfil no es excesivamente escarpado.
La Montaña de Riaño
La comarca leonesa que vamos a atravesar es la de la Montaña de Riaño. Situada al noreste de la provincia, es uno de los puntos de acceso a los Picos de Europa. Aunque su paisaje más distintivo es el del Embalse de Riaño, el Camino Olvidado no pasa por ahí: va por el límite meridional del territorio, progresando por las primeras estribaciones cantábricas. Algunas de las etapas por esta parte son de las más espectaculares y exigentes de todo el recorrido. Por lo demás, el sosegado territorio conserva una rica arquitectura tradicional y un potente legado cultural ligado a la vida rural y minera.
ETAPA 10
Guardo-Puente Almuhey
➤ León nos da la bienvenida
La décima jornada da cierto respiro. Su distancia no supera los 18 kilómetros y su perfil tampoco es demasiado exigente, aunque reserva una pequeña sorpresa al final en forma de una cuesta hacia abajo algo pronunciada. El trayecto entre Guardo y Puente Almuhey supone además el último cambio de provincia en este gran recorrido. A mitad de etapa, entraremos en León, el territorio donde pasaremos más tiempo y donde disfrutaremos plenamente de sus impresionantes paisajes montañosos.
ETAPA 11
Puente Almuhey-Cistierna
➤ La puerta hacia los Picos de Europa
Con esta etapa comienza lo exigente. El recorrido se sitúa a los pies del Macizo de Peñacorada, considerado la puerta de entrada a los Picos de Europa, ya que es la primera montaña hacia ellos por la cara sur. El perfil se complica, alcanzando cotas superiores a los 1.200 metros sobre el nivel del mar, con rampas de subida y bajada más exigentes. Es también una de las jornadas más hermosas del trazado, con aldeas donde parece que el tiempo se ha detenido y paisajes espectaculares dominados por la presencia constante de las montañas y de bosques. La longitud total es de unos 23 kilómetros, con un desnivel positivo de 460 metros y negativo de 473. La salida desde Puente Almuhey y los primeros 11 kilómetros son prácticamente llanos, pero a partir del Monasterio de la Virgen de la Velilla se inicia un notable ascenso hasta el Collado del Campurrial. Posteriormente, la altitud se mantiene con ligeras oscilaciones, como en una meseta, hasta iniciar un descenso pronunciado hacia la meta en Cistierna.
ETAPA 12
Cistierna-Boñar
➤ Del valle del Esla al del Porma
La duodécima etapa no resulta tan espectacular como la que nos condujo a Cistierna, ni tan exigente. Sin embargo, eso no significa que carezca de interés: su perfil, algo irregular, ofrece cierta variedad con algún que otro bosque frondoso o incluso nos descubre alguna iglesia románica que parece estar escondida de los turistas. Durante buena parte del recorrido iremos ganando altura de forma progresiva, aunque lo más destacado será la bajada hacia La Acisa de las Arrimadas, con rampas pronunciadas que pondrán a prueba nuestra atención. En total, recorreremos 28 kilómetros que enlazan los ríos Esla y Porma, cuyo valle alberga la localidad de Boñar.
ETAPA 13
Boñar-Vegacervera
➤ El inicio de la ruta por la montaña
El Camino Olvidado nos plantea en su etapa 13 una encrucijada, ofreciéndonos dos variantes: una más sencilla y otra verdaderamente exigente. La primera nos llevará a La Magdalena en solo dos jornadas, serpenteando cerca de la carretera N-630, siempre a los pies de las montañas. Es una opción con menos desniveles y mayores comodidades, pero también es menos atractiva en términos paisajísticos. La otra alternativa añade una jornada extra a la aventura: nos adentrará en el corazón de las montañas, nos hará ganar altura, será más dura y solitaria, pero el esfuerzo valdrá cada gota de sudor gracias a sus paisajes espectaculares. En esta guía, nos centraremos en describir esta segunda opción, la montañera. La etapa entre Boñar y Vegacervera abarca 27,8 kilómetros, con un desnivel positivo de 707 metros y un descenso medio de 644 metros. El esfuerzo en el tramo intermedio será considerable, ya que deberemos superar repechos pronunciados. Además, los tramos de bajada son bastante inclinados e incluso algunas secciones pueden ser peligrosas debido a sus caídas laterales.
ETAPA 14
Vegacervera-Buiza
➤ Un paisaje de cuento de hadas
El recorrido nos revela ahora su cara más bella, pero también la más exigente. La segunda etapa de la ruta de montaña nos cautivará con el singular paisaje que se despliega a mitad de etapa, destacando las Hoces de Villar y el Faedo de Ciñera. No obstante, debemos tener presente que la dificultad del trayecto aumenta considerablemente. El recorrido entre Vegacervera y Buiza no es largo, apenas alcanza los 19 kilómetros. A pesar de su extensión moderada, presenta desniveles significativos: 600 metros de subida y 520 de bajada. El trazado destaca por una bajada aérea muy delicada a media etapa y un ascenso muy pronunciado en el tercio final. A esto se suman un par de tramos sin señalización clara o incluso con ganado y perros pastores sueltos.
La Montaña de Luna
Territorio situado en los Montes de León occidentales, conocido por su accidentado paisaje surcado por numerosos ríos y arroyos. Destaca especialmente la Reserva de la Biosfera Valles de Omaña y Luna, de un marcado carácter agrícola y ganadero. Históricamente, fue una zona crucial para la trashumancia y actualmente conserva un rico patrimonio arquitectónico con edificios tradicionales de muros de piedra y techos de pizarra muy bien conservados.
ETAPA 15
Buiza-La Magdalena
➤ Entre cumbres solitarias y gargantas escondidas
La decimoquinta etapa del Camino Olvidado, por su variante de la montaña, es un recorrido largo de casi 30 kilómetros en el que, además, se alcanza el punto más alto de todo el trayecto: los 1.676 metros sobre el nivel del mar del Collado de Fito. El ascenso a este puerto nos ocupará buena parte de la jornada, pero quizás lo más interesante sea la bajada, que nos conduce al imponente desfiladero de los Calderones.
ETAPA 16
La Magdalena-Pandorado
➤ Por la soledad de los valles de Omaña y Luna
La ruta nos adentra en el hermoso territorio de los Valles de Omaña y Luna, un conjunto catalogado como Reserva de la Biosfera. El recorrido transcurre por un paisaje montaraz, con continuas ondulaciones, envuelto en una atmósfera de gran tranquilidad. Al alejarnos de la Autopista de la Plata, el entorno se vuelve especialmente solitario en la primera mitad. Más adelante, varios pueblos llenos de encanto nos reciben con el aroma de tradiciones aún vivas, profundamente ligadas a la agricultura y la ganadería.
ETAPA 17
Pandorado-Fasgar
➤ Bucólica aproximación a la sierra de Gistredo
La etapa es una subida constante, aunque tan suave que resulta agradable después de los desniveles quebrados que dejamos atrás. El camino remonta los ríos Omaña y Vallegordo hasta llegar al precioso pueblo de Fasgar. Recorremos valles verdes y serenos, salpicados de pequeñas localidades llenas de calma y encanto, que transmiten una atmósfera bucólica y acogedora.
ETAPA 18
Fasgar-Igüeña
➤ El Campo de Santiago, un lugar de leyenda
Posiblemente sea la etapa más interesante de todo el Camino Olvidado. Visita un lugar muy especial, el Campo de Santiago, escenario donde se desarrolló una importante batalla contra los musulmanes y donde, según la leyenda, ayudó el propio apóstol. El recorrido es exigente, posiblemente uno de los más duros. El desnivel positivo, de unos 390 metros, se afronta de golpe en los tres primeros kilómetros. No obstante, la bajada será lo más complicado, con tramos bastante peligrosos que imponen respeto. Entre Fasgar e Igüeña hay 19,6 kilómetros, todos ellos por la sierra de Gistredo. La distancia puede parecer asumible, pero el avance se ve ralentizado por la dificultad del terreno. Es una etapa muy solitaria, con una única localidad intermedia, Colinas del Campo de Martín Moro Toledano , que ofrece pocos servicios.
El Bierzo
Situada en el oeste de la provincia de León, es una comarca con una identidad geográfica, climática y cultural singular. Su paisaje está encajado en una depresión geográfica rodeada por un continuo cerco montañoso, lo que le confiere un microclima atlántico-mediterráneo suave, ideal para la agricultura. Históricamente, fue un punto de gran importancia estratégica y económica, especialmente durante el Imperio Romano y como cruce vital del Camino de Santiago. Su economía, que históricamente estuvo marcada por la minería del carbón, se ha reorientado hacia el sector agroalimentario, destacando su rica gastronomía y productos de calidad, como el vino con Denominación de Origen Bierzo, el afamado embutido Botillo del Bierzo, el Pimiento Asado, la Manzana Reineta y la Pera Conferencia. Su patrimonio cultural se concentra en su capital, Ponferrada (con el impresionante Castillo Templario), enclaves jacobeos como Villafranca del Bierzo (con la Puerta del Perdón), y la arquitectura rural de las pallozas en la zona de Los Ancares.
ETAPA 19
Igüeña-Noceda del Bierzo
➤ Ante la Cruz Cercenada
Si en la etapa anterior pudimos contemplar el escenario de la batalla entre cristianos y musulmanes, en esta jornada seguiremos el supuesto recorrido que los derrotados emprendieron hacia el sur… o eso cuentan las leyendas locales. La tradición de esta zona relata que una cruz situada en Quintana de Fuseros sufrió la ira de las huestes de Almanzor al retirarse del Campo de Santiago: es la Cruz Cercenada, ante la que pasaremos durante esta jornada. Por lo demás, el trayecto que aquí se describe no coincide con la etapa oficial. El tiempo nos obligó a parar en Noceda del Bierzo, dejando la etapa en un paseo de unos 15 kilómetros de escasa dificultad. La etapa es algo ondulada. Caminamos aún por los Montes de León y es normal el constante sube y baja del terreno. El desnivel acumulado empieza a ser ya predominantemente negativo. No hay pasos peligrosos y se atraviesan tres localidades, una de ellas con abundantes servicios.
ETAPA 20
Noceda del Bierzo-Congosto
➤ El Balcón del Bierzo
La etapa hasta Congosto alcanza los 25 kilómetros si, como en nuestro caso, partimos desde Noceda del Bierzo. Si se hubiese pernoctado la noche anterior en Labaniego, la distancia se reduce a unos 20. En cualquier caso, nos espera un itinerario exigente, con continuas subidas y bajadas cortas: un auténtico rompepiernas. La ascensión más destacada será la que conduce al santuario de la Virgen de la Peña, con el pantano de Bárcena a sus pies, un lugar que recibe el nombre del Balcón del Bierzo por sus extraordinarias vistas.
ETAPA 21
Congosto-Cabañas Raras
➤ Un largo rodeo
El embalse de Bárcena supone un importante obstáculo en estos compases finales del Camino Olvidado. Cuando se construyó la presa, el antiguo puente romano que comunicaba aguas arriba Congosto con Cubillos del Sil quedó sumergido bajo las aguas. La infraestructura nunca se recuperó, de modo que estamos obligados a rodear la cerrada del pantano. Todo esto da como resultado una etapa entre Congosto y Cabañas Raras de 19,8 km. Eso sí, es muy sencilla: prácticamente llana y siempre sobre asfalto. Los dos primeros tercios transcurren bordeando el embalse y el tramo final sigue la carretera que une Cubillos del Sil con el destino.
ETAPA 22
Cabañas Raras-Villafranca del Bierzo
➤ Donde el Camino Viejo se une al Francés
Llega el momento de concluir el Camino Olvidado. Villafranca del Bierzo marca su final oficial, pero realmente termina al desembocar en el Camino Francés en la localidad de Cacabelos. Entonces, sufriremos un shock tras tantas jornadas en solitario. A partir de esta localidad, nos incorporaremos al enorme flujo de peregrinos que avanza desde Ponferrada hacia Santiago de Compostela. El recorrido desde Cabañas Raras es fácil, tanto en distancia como en perfil y servicios. Son 22 kilómetros casi en llano con muchas localidades intermedias. Ojo, no quiere decir que no haya tramos peligrosos, de hecho, su arranque por el lateral de una carretera con muchísimo tráfico requiere mucha precaución.
Obtención de la 'Olvidada'
En Villafranca del Bierzo concluye nuestra guía de este interesante Camino Olvidado o Viejo de Santiago: han sido 550 kilómetros de belleza, soledad y aventura. Terminamos enamorados de la montaña, tras no haber perdido nunca de vista la cara sur de la imponente y variada Cordillera Cantábrica. Sin duda, es un recorrido que curte, pero está claro que se nos quedará grabado en el recuerdo. Pese a su nombre, es una aventura inolvidable. Muy recomendable.
El peregrino puede obtener la Olvidada, el diploma acreditativo de que ha completado todo el trayecto, en la oficina de turismo municipal situada en el Jardín de la Alameda de Villafranca del Bierzo. Sólo hay que presentar la credencial.
Quien quiera continuar hacia Santiago de Compostela tiene aún por delante la dura subida a O Cebreiro. La gran meta está a unas siete u ocho jornadas.
Textos y fotos: Emilio J. de los Santos
Mapas realizados con MyMaps y Wikiloc
Vídeo de apertura: promoción de la Junta de Castilla y León