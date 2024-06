Guía del Camino Primitivo desde Oviedo a Santiago de Compostela: la ruta jacobea más antigua

Según la tradición jacobea, en el siglo IX, se halló el sepulcro del apóstol Santiago en un monte deshabitado de Galicia. La noticia tuvo tal relevancia que el rey Alfonso II el Casto partió a verlo de inmediato. Se convirtió así en el primer peregrino. Salió de Oviedo, capital por entonces del Reino de Asturias, y se dirigió a lo que actualmente es Santiago de Compostela. Esta ruta que realizó es lo que hoy conocemos como Camino Primitivo, el más antiguo de todos.

El Camino Primitivo bordea la zona más occidental de la Cordillera Cantábrica para buscar las tierras gallegas, visitar Lugo y encaminarse a la capital compostelana. Esta característica lo convierte en uno de los caminos con el perfil más duro, pero también en uno de los más hermosos gracias a los bellos y solitarios parajes montañosos que atraviesa.

Se trata de un trayecto de 13 etapas hasta Santiago de Compostela, con un total de 319 kilómetros. En Melide, desemboca en el Camino Francés y comparte dos jornadas con esta popular ruta. A continuación recopilamos todas las jornadas con enlaces al detalle del trayecto de cada de una de ellas:

Algunos tramos de la primera etapa sorprenden por los densos bosques que atraviesan. / Emilio J. de los Santos

Ficha Ruta lineal Distancia: 27,1 km Dificultad: Moderada Inicio: Oviedo Final: Grado Poblaciones que atraviesa: San Lázaro de Paniceres, Llamapaxuga, Loriana, Gallegos, Escamplero, Valsera, Premoño, Paladín y Peñaflor. Ascenso total: 446 m Descenso total: 624 m Naturaleza: 3/5 Descarga del track: Enlace a Wikiloc

La primera etapa del Camino Primitivo aúna muchos elementos que caracterizan este recorrido: etapa relativamente larga y con un perfil ondulado. Aunque cuenta con un tramo urbano en su salida, sorprenderá por sus bucólicos paisajes. Esta primera jornada es bonita, aunque ni por asomo es lo que nos aguarda unos kilómetros más adelante.

Como se ha dicho, arranca de Oviedo, capital asturiana, y llega a la localidad de Grado tras algo más de 27 kilómetros. Es una distancia respetable para ser una primera etapa y el perfil da pocos respiros, especialmente en la parte intermedia. Nos aguardan muchas localidades de pequeño tamaño en la ruta. Algunas tienen servicios. De momento, no nos internamos en una zona demasiado solitaria.

La bonita villa medieval de Salas es la meta de esta segunda etapa del Camino Primitivo. / Emilio J. de los Santos

Ficha Ruta lineal Distancia: 23,5 km Dificultad: Moderada Inicio: Grado Final: Salas Poblaciones que atraviesa: El Fresno, San Marcelo, Santa Eulalia de Dóriga, Casas del Puente, Cornellana, Sobrerriba, Llamas, Quintana y Casazorrina. Ascenso total: 665 m Descenso total: 513 m Naturaleza: 3/5 Descarga del track: Enlace a Wikiloc

La segunda etapa del Camino Primitivo es algo más corta que la primera, con un perfil que sigue estando marcado por las subidas y las bajadas en su mayor parte. El Alto del Fresno protagoniza la primera mitad de jornada, con un ascenso que no es poca cosa y una bajada que puede hacerse pesada. No obstante, lo más interesante nos lo encontraremos en los valles de los ríos Narcea y Nonaya.

La tercera etapa, en su primer tramo, sigue un antiguo camino medieval mientras se interna en un denso bosque / Emilio J. de los Santos

Ficha Ruta lineal Distancia: 20,5 km Dificultad: Moderada Inicio: Salas Final: Tineo Poblaciones que atraviesa: Porciles, Bodenaya, La Espina, La Pereda, Bedures, L'Espín, El Pedregal y L'Argumón, Ascenso total: 828 m Descenso total: 383 m Naturaleza: 3/5 Descarga del track: Enlace a Wikiloc

La tercera etapa del Camino Primitivo se caracteriza por ganar bastante altura, con una primera mitad que atraviesa una zona de un valor natural imponente a la vez que encara un importante ascenso. Tineo, la meta, es un mirador privilegiado y nuestro acceso a la parte más montañosa de esta ruta jacobea.

Un punto clave en este Camino Primitivo: la bifurcación a Pola de Allande o a Hospitales. / Emilio J. de los Santos

Ficha Ruta lineal Distancia: 21,75 km Dificultad: Moderada Inicio: Tineo Final: Colinas de Arriba Poblaciones que atraviesa: Obona (pasa a 800 m), Villaluz, Vega del Rey, Berrugoso, Campiello, El Fresno, El Espín, Borres, Samblismo y La Mortera. Ascenso total: 576 m Descenso total: 492 m Naturaleza: 4/5 Descarga del track: Enlace a Wikiloc

El Camino Primitivo afronta a partir de Tineo las etapas más bonitas e identificativas. También son las más exigentes y solitarias, pero seguro que llenan de energía positiva a todo aquel que las recorra. Los parajes ganan en belleza, siempre muy bucólicos por los bosques y praderas que llenan las montañas asturianas. Todo esto con una soledad que va imponiéndose a cada paso que damos.

Hospital de Fanfaraón. / Emilio J. de los Santos

Ficha Ruta lineal Distancia: 21,70 km Dificultad: Difícil Inicio: Colinas de Arriba Final: Berducedo Poblaciones que atraviesa: Montefurado y Lago (sin servicios) Ascenso total: 889 m Descenso total: 737 m Naturaleza: 5/5 Descarga del track: Enlace a Wikiloc

Estamos ante la etapa reina del Camino Primitivo. La Ruta de los Hospitales, que es la que describimos aquí, es de una belleza espectacular y representa perfectamente la esencia de esta variante jacobea. El trazado atraviesa los montes asturianos por sus crestas, ofreciendo unos paisajes inolvidables en los que la naturaleza es la protagonista indiscutible.

La quinta etapa es dura al adquirir características de recorrido de media montaña, con cotas superiores a los 1.200 metros de altura y unos desniveles acumulados positivos (+889 metros) y negativos (-773 metros) considerables. La absoluta soledad del paraje, con ausencia de servicios en sus más de 20 kilómetros, obliga a ir bien equipados y provistos de agua y comida.

La larga bajada hasta el Embalse de Salime protagoniza esta etapa. / Emilio J. de los Santos

Ficha Ruta lineal Distancia: 20 km Dificultad: Moderada Inicio: Berducedo Final: Grandas de Salime Poblaciones que atraviesa: La Mesa, Buspol y El Salto Ascenso total: 799 m Descenso total: 1.265 m Naturaleza: 5/5 Descarga del track: Enlace a Wikiloc

El Camino Primitivo continúa desplegando mucha belleza en su sexta etapa. Si la anterior jornada se caracterizó por ir en subida en su mayor parte, la que ahora nos ocupa es al contrario: tiene más de 1.000 metros de desnivel negativo acumulado. El Embalse de Salime será, sin duda, el gran atractivo.

La etapa es de 20 kilómetros. La distancia es muy asequible, pero puede resultar molesta para aquellos que sufran de rodillas, pues hay una bajada constante de 8 kilómetros. En general, es progresiva, pero hay algún que otro tramo incómodo.

El primer mojón de la Xunta de Galicia en el Camino Primitivo, a 166 Km del final. / Emilio J. de los Santos

Ficha Ruta lineal Distancia: 26,6 km Dificultad: Moderada Inicio: Grandas de Salime Final: Fonsagrada Poblaciones que atraviesa: La Farrapa, Cereijeira, Malneira, Castro, Padraira, Peñafuente, El Acebo, Cabreira, Fonfría, Sivela y Paradanova Ascenso total: 890 m Descenso total: 520 m Naturaleza: 4/5 Descarga del track: Enlace a Wikiloc

El Camino Primitivo se despide de Asturias para entrar en Galicia. Lo hace por un territorio aún muy montañoso, pero menos duro que en jornadas previas. El Alto del Acebo, a 1.113 metros de altura, marca el límite entre las dos comunidades. La subida es larga, pero bastante progresiva.

La etapa entre Grandas de Salime y Fonsagrada tiene 26,6 kilómetros y cuenta con un acumulado de subida importante: 890 metros en total. El perfil va en ascenso durante la primera mitad. Se relaja a partir de ahí para afrontar una empinada cuesta final de pocos metros hasta la meta.

Ruinas el Real Hospital de Santiago de Montouto, principal hito de esta etapa. / Emilio J. de los Santos

Ficha Ruta lineal Distancia: 25,5 km Dificultad: Moderada Inicio: Fonsagrada Final: Cádavo Poblaciones que atraviesa: Padrón, Vilardongo (pasa cerca), Montouto, Paradavella, A Calzada, A Degolada, A Lastra y A Fontaneira Ascenso total: 740 m Descenso total: 972 m Naturaleza: 4/5 Descarga del track: Enlace a Wikiloc

La Cordillera Cantábrica da paso al Macizo Galaico en una larga jornada muy marcada por los desniveles, en la que casi siempre se está subiendo o bajando. Puede que las colinas se vuelvan más suaves y redondeadas, pero las cuestas serán una constante, con alguna que nos dejará sin respiración. Los peregrinos llaman a esto "etapa rompe-piernas".

El trazado de este octavo día del Camino Primitivo atraviesa unos parajes con una soledad considerable, sólo interrumpida por pequeñas parroquias y la constante proximidad de la carretera LU-530. Hay dos puntos clave: las ruinas del Hospital de Montouto y la dura subida al Alto de Fontaneira.

Las murallas de Lugo son el gran atractivo de la capital lucense. / Emilio J. de los Santos

Ficha Ruta lineal Distancia: 30,3 km Dificultad: Moderada Inicio: Cádavo Final: Lugo Poblaciones que atraviesa: Pradeda, Vilalle, Castroverde, Souto de Torres, Nadela, Vilar de Cas, Soutomerille, Gondar, As Casas da Viña y Castelo. Ascenso total: 466 m Descenso total: 746 m Naturaleza: 3/5 Descarga del track: Enlace a Wikiloc

En la novena jornada del Camino Primitivo, el cansado peregrino experimentará un notable cambio en el recorrido que afronta. El perfil al fin se aplana considerablemente. Sin duda, tras tantos días por montañas, es una noticia importante... y qué mejor manera que celebrarlo visitando la bonita ciudad de Lugo, ya a sólo 100 kilómetros de Santiago de Compostela.

El cambio de orografía no es inmediato. De hecho, no apreciaremos la diferencia hasta que hayamos completado 9 kilómetros de esta larga etapa. En total son algo más de 30 kilómetros, así que nos aguarda una travesía de bastante longitud. Por suerte, la aproximación a la ciudad no se hace pesada, con un paraje que es agradable en su mayor parte.

Puente Romano de Ferreira. / Emilio J. de los Santos

Ficha Ruta lineal Distancia: 27,6 km Dificultad: Moderada Inicio: Lugo Final: Ferreira Poblaciones que atraviesa: Seoane, Carrigueiros, Burgo do San Vicente, Bacurín, San Pedro de Abaixo, San Romao da Retorta, Castrelo, A Grela, Burgo de Negral y Pacio. Ascenso total: 536 m Descenso total: 454 m Naturaleza: 2/5 Descarga del track: Enlace a Wikiloc

Estamos a menos de 100 kilómetros de Santiago de Compostela. El Camino Primitivo desembocará en el Camino Francés en Melide, a unos 49 kilómetros de Lugo. Cubriremos esta distancia en dos etapas, con una parada intermedia en Ferreira, a 27,6 kilómetros de la capital lucense.

En tiempos romanos, de Lugo (conocida entonces como Lucus Augusti) partía la Vía XIX del Itinerario Antonino, que conectaba esta ciudad con Iria Flavia, actual Padrón. Vamos a recorrer su trazado en gran parte, aunque por desgracia de esta calzada romana no se conserva hoy casi nada. Nos aguarda un atracón de asfalto mientras atravesamos un bello y tranquilo paisaje, muy típico de Galicia.

Un hórreo, cerca de Hospital das Seixas. / Emilio J. de los Santos

Ficha Ruta lineal Distancia: 21,7 km Dificultad: Fácil Inicio: Ferreira Final: Melide Poblaciones que atraviesa: Laboreira, O Requián, San Xurxo, Montecelo, Merlán, As Seixas, Cascamiño, Hospital das Seixa, Vilouriz, Villamor, Irago de Arriba, Compostela, Zaramil, O Mascaño, Forte Vello y Forte Novo. Ascenso total: 347 m Descenso total: 436 m Naturaleza: 2/5 Descarga del track: Enlace a Wikiloc

El recorrido propio del Camino Primitivo llega a su fin. Lo hace concretamente en Melide, a un par de jornadas de Santiago de Compostela. Las dos últimas etapas de peregrinación se realizarán ya por el Camino Francés, con diferencia la vía jacobea más popular.

Aún nos aguardan 21,7 kilómetros de cierta calma. Afortunadamente, el recorrido tiene algo más de variedad que la etapa anterior. Sigue habiendo demasiado asfalto, pero la ruta es más amena gracias a un paisaje más cambiante a lo largo de su kilometraje. Regresan los desniveles, con una bajada prolongada a medio trayecto.

Puente de Rivadiso. / Emilio J. de los Santos

Ficha Ruta lineal Distancia: 33,5 km Dificultad: Moderada Inicio: Melide Final: O Pedrouzo Poblaciones que atraviesa: Laboreira, O Requián, San Xurxo, Montecelo, Merlán, As Seixas, Cascamiño, Hospital das Seixa, Vilouriz, Villamor, Irago de Arriba, Compostela, Zaramil, O Mascaño, Forte Vello y Forte Novo. Ascenso total: 560 m Descenso total: 739 m Naturaleza: 2/5 Descarga del track: Enlace a Wikiloc

Seguimos el avance hacia Santiago en la que puede ser la última etapa dura de esta peregrinación que arrancó hace 12 jornadas en Oviedo. La duodécima del Camino Primitivo entre Melide y O Pedrouzo realmente forma parte del Camino Francés. Ya nos hemos unido a la gran marea que avanza imparable hacia la capital gallega.

El trecho hasta la Plaza del Obradoiro tiene unos 52 kilómetros. Proponemos parar en O Pedrouzo haciendo una tirada de 33 y dejar la jornada final en 19, para así llegar más temprano a la meta. Por supuesto, podemos dividirlo de otras formas: con parada en Arzúa o en alguna otra localidad intermedia. Los servicios son muy abundantes por esta zona y podremos dosificar el esfuerzo según consideremos.

Imagen nocturna de la Catedral de Santiago vista desde la Plaza del Obradoiro. / Emilio J. de los Santos

Ficha Ruta lineal Distancia: 19,8 km Dificultad: Fácil Inicio: O Pedrouzo Final: Santiago de Compostela Poblaciones que atraviesa: San Antón, Amenal, San Paio, Lavacolla, Vilamaior y San Marcos. Ascenso total: 363 m Descenso total: 373 m Naturaleza: 2/5 Descarga del track: Enlace a Wikiloc

El Camino Primitivo llega a su fin con una etapa sencilla de unos 19 kilómetros. Nos aguarda la gran recompensa del gozo de alcanzar la esperada meta tras una ruta exigente y dura. Muy lejano parece quedar el día en el que partimos de Oviedo. La distancia recorrida y el ondulado perfil que hemos superado nos ha fortalecido física, mental y hasta espiritualmente.