Albricias, no hay fútbol el Domingo de Ramos

Quizás la noticia más agradable que deparó el parto del calendario haya sido la de que el Domingo de Ramos no va a interponerse el fútbol en nuestro deseo de ver desde la Borriquita a la Amargura todo el Domingo de Ramos. Lo demás, como siempre, pues se trata, nada más y nada menos, que de un todos contra todos en el que nunca se sabe qué es peor, si ir a la consulta del dentista al principio, enmedio o en el inquietante final.

Curiosamente, para el fútbol según Sevilla, lo mismo ha dado que Villar estuviese en Las Rozas o en el talego. Al cabo, Barcelona-Betis y Sevilla-Espanyol, o sea, como cuando el verano pasado todo discurrió bajo la férula del abogado por Deusto. Y ojalá, la película no sea un revival del año pasado, más que nada para que el Betis no salga del dentista con la dentadura en peor estado de como la llevaba cuando entró. En cuanto, a la otra acera, imagino que no tendrá problema para bisarlo.

También resulta curioso que en las dos aceras de nuestro fútbol se opine lo mismo sobre la fecha del derbi. Demasiado tarde, coinciden desde ambas cancillerías técnicas, lo cual habla bien claro de la confianza que existe en ambas orillas en sí mismos. ¿O será de boquilla? Chi lo sa, pero la verdad es que la fecha del pleito en Heliópolis tiene tela de química en su barriga, ya que cualquiera sabe cómo estarán ambos en la penúltima jornada y sin que luego haya tiempo para algo.

Pero dentro de lo noticioso que suele ser el día del sorteo del calendario, la noticia fue lo poco que se habló de fútbol. El encarcelamiento de Villar fue el tema que protagonizó tertulias y entrevistas. Como era previsible, el único que dijo lo que pensaba fue Javier Tebas, al que se le nota cómo se le alborotan las pajarillas viendo a Villar entre rejas. Los demás apenas pasaban de la presunción de inocencia y tal. Pero lo mejor, oiga, que no hay fútbol el Domingo de Ramos.