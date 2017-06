Divagando sobre la tormenta de este verano

Terremoto y consternación posterior. La espada de la Fiscalía, cual de Damocles, pendiendo sobre la nuca de Cristiano Ronaldo se ha convertido en esa noticia que todo verano necesita. A falta del pan que es el fútbol con el balón por medio nos han sobrevenido las tortas de una noticia con carácter de tsunami, o de un movimiento telúrico que todos sabemos cómo ha empezado, pero que nadie adivina cómo va a a finalizar.

La prensa amiga, con A Bola al frente de la pancarta, no pasa día sin desvelar qué tal el ánimo de Cristiano mientras entrena con Portugal para afrontar la Copa Confederaciones como vigente campeón de Europa de selecciones. Detrás de toda esa maniobra vemos la sombra de Jorge Mendes, el omnímodo agente que le lleva los papeles al madeirense. Sin Mendes, que maneja a un centenar de futbolistas de élite, no se mueve un papel del futbolista y algo deberá decir.

Es un marrón tremebundo el que le ha caído a Cristiano, al que no va a servirle, como no le sirvió a Messi, la excusa de que esas cosas no son de su incumbencia. Y es un marrón indudable para el Real Madrid, que ha visto cómo se ha encontrado una mosca en la sopa en estos días de mucho vino y bastantes rosas que han sucedido al éxito de Cardiff. Y la guinda, esa especie de chantaje de Cristiano filtrando que se va de España porque está harto de persecuciones.

Para el españolito de a pie, sobre todo si no tuerce por el Madrid, no existe otra salida que la de que quien la hace la paga. Me imagino al madridista consternación y sin que le llegue la camisa al cuerpo no vaya a ser que el luso huya. En las señas de identidad del fútbol está que el aficionado reaccione a favor de su ídolo dejando en muy segundo término condenar el delito. El hincha sólo condena cuando el presunto viste otra camiseta, pero rara vez si juega en su equipo.