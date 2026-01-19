Juanma Moreno desvela que temen que haya más fallecidos bajo el amasijo de hierros

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha desvelado que los servicios de emergencias temen que bajo el amasijo de hierros de los vagones del Alvia que se cayó por el terraplén haya más fallecidos: "A ver cómo vamos a lo largo del día pero nos tememos que dentro o debajo de los vagones haya pérdida de vidas humanas". Moreno ha detallado que los servicios de emergencia siguen trabajando en "excarcelar a los heridos y a las víctimas"; "es terrible el amasijo de hierros y las circunstancias hacen que sea muy difícil que podamos recuperar a las víctimas", ha asegurado en varias entrevistas en radio. "El día de hoy va a ser largo, y la semana muy complicada".

Según ha publicado la Cadena Ser citando fuentes de Renfe, al parecer en estos vagones que siguen en el terraplén viajaban 13 personas; lo que sí está confirmado es que los servicios de emergencia, empezando por la UME, están trabajando sobre el terreno sin descanso. En torno a las diez de la mañana está previsto que llegue la grúa de Renfe para levantar los vagones de las vías e iniciar el despeje de las mismas.

El presidente de la Junta ha agradecido "toda la coordinación" de los equipos de emergencias, así como la respuesta de los profesionales sanitarios que se han puesto a trabajar, los cuerpos de bomberos, la Guardia Civil o los ayuntamientos. Juanma Moreno también ha confirmado que varios cuerpos salieron despedidos por el impacto de los trenes, unos cadáveres ya localizados y en proceso de identificación, si bien ha expresado los temores de los servicios de emergencias, "el zarandeo fue tan grande que nos temíamos que hubiese cuerpos bastante alejados del tren". Moreno también ha desvelado que los pasajeros de los trenes eran personas de todas las edades. Moreno ha remarcado que la línea de ferrocaril, que "hay que mantener", es "segura". "Viajar en tren es seguro. La alta velocidad es segura". "No tengamos miedo al tren", ha sentenciado.

El presidente de Andalucía ha confiado en que se puedan levantar en las próximas horas "de una vez por todas" los trenes para así ver "la magnitud del accidente". Ha vuelto a enviar un mensaje de "condolencias" a las familias que están "sufriendo muchísimo" por no saber en muchos casos dónde están sus seres queridos y en qué condiciones están.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha informado de que se desplazará a la zona a lo largo de la manaña, mientras que el ministro Óscar Puente, que ha estado en la sede central de Adif, ya está en Córdoba. Todas las agendas oficiales están suspendidas.