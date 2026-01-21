Julio se reencuentra en Punta Umbría con el chico al que ayudó a salir del tren: "Es un ángel que salvó la vida a mi hijo"

Julio Rodríguez, el joven de 16 años que fue uno de los primeros en llegar al lugar del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) el pasado domingo, ha vivido este miércoles un emotivo reencuentro en Punta Umbría (Huelva) con el chico al que ayudó a salir del tren siniestrado y con sus padres. El encuentro se produjo después de que, el día anterior, el padre de la víctima interviniera en directo en un programa de la televisión pública andaluza para agradecer públicamente a Julio su gesto y definirlo como “el ángel” que salvó la vida de su hijo. En esa intervención pidió poder conocerlo personalmente.

Se han fundido en un abrazo

Este miércoles, en medio del dolor y la conmoción provocados por la tragedia, el Ayuntamiento de Punta Umbría ha compartido imágenes del reencuentro, al que ha definido como “un momento de luz” en unos días marcados por el duelo. Según ha detallado el Ayuntamiento, los padres del joven herido, Carmelo y Eli, se reencontraron con quienes ayudaron a su hijo en los momentos más críticos: Elisabeth Ayllón y los dos menores Julio Rodríguez y José Cepas. “Con una valentía y una humanidad admirables, estuvieron a su lado cuando más lo necesitaba. Un gesto espontáneo y generoso que hoy ha encontrado su abrazo”, ha destacado el Ayuntamiento.

El encuentro tuvo lugar inicialmente en dependencias municipales y continuó después, de forma privada, con un nuevo reencuentro entre la víctima y “sus salvadores”, acompañados por amigos. Un momento marcado por la emoción, las miradas y los silencios cargados de significado. “Solidaridad cuando más falta hace. Madurez en personas tan jóvenes. Bondad incluso en la catástrofe”, ha subrayado el Consistorio, que ha agradecido el ejemplo ofrecido por estos jóvenes.

Una charla con los Reyes

La valentía del joven Julio emociona a los Reyes en Adamuz: “Había que ayudar a la gente que estaba luchando por su vida" / Fotografía de la zona cero: Antonio Pizarro

Un día antes, Julio Rodríguez había relatado su experiencia a los reyes Felipe VI y Letizia durante su visita a la zona del accidente en Adamuz. Allí explicó cómo él y un amigo, que regresaban de pescar, fueron de los primeros en llegar y comenzaron a auxiliar a las personas heridas y atrapadas en los trenes siniestrados. “Intentamos sacar a quienes podían moverse y acompañarlos para que recibieran atención”, explicó el joven, que aseguró haber recorrido varias veces los cerca de 800 metros entre los trenes y el punto de atención sanitaria sin detenerse a pensar en el cansancio. “Solo quería ayudar”, resumió. Un gesto sencillo, nacido del impulso, que en medio de una tragedia ha dejado una huella imborrable.