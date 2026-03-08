Dragones, bosques oscuros y reinos perdidos: los libros de fantasía que conquistan las librerías esta semana

Los libros de fantasía son un género que siempre ha destacado en el mercado editorial español, haciendo viajar a diferentes mundos y vivir momentos únicos a sus lectores. Lejos de limitarse a sagas interminables o a lectores exclusivamente jóvenes, el género se ha diversificado y ha ampliado su público con propuestas que mezclan épica clásica, reinterpretaciones literarias y universos cada vez más sofisticados. En las librerías la sección de fantasía ha dejado de ser un rincón específico para convertirse en una de las mesas más transitadas.

Parte de ese éxito se explica por la fuerza de algunos nombres propios. George R. R. Martin sigue siendo una referencia inevitable para varias generaciones de lectores desde la irrupción de su universo narrativo. También destaca Joe Abercrombie, uno de los autores que mejor ha renovado la fantasía contemporánea con su estilo áspero y personajes moralmente ambiguos. A su alrededor orbitan nuevas voces y proyectos editoriales que exploran territorios menos convencionales del género.

El resultado es un panorama heterogéneo donde conviven sagas oscuras, relatos de inspiración folklórica o experimentos literarios que dialogan con lo fantástico desde otros registros narrativos. Por ese mismo motivo, te presentamos a continuación un ranking de los libros de fantasía más vendidos de la semana.

1. Oscura (El Bosque Voraz 2); Keri Lake

Oscura; Keri Lake

La segunda entrega de la saga El Bosque Voraz se sitúa en lo más alto de las ventas con una edición especial que ha despertado gran expectación entre los lectores del género. Oscura profundiza en el universo inquietante que Keri Lake comenzó a construir en el primer volumen, donde la naturaleza y lo sobrenatural se entrelazan en un territorio lleno de secretos.

La autora combina romance oscuro, criaturas inquietantes y una atmósfera cargada de tensión. El bosque que da nombre a la serie se convierte en un espacio simbólico donde cada personaje se enfrenta tanto a amenazas externas como a sus propios fantasmas.

2. Los diablos; Joe Abercrombie

Los Diablos; Joe Abercrombie

Abercrombie vuelve a demostrar por qué es uno de los referentes de la fantasía moderna. Los diablos reúne a un grupo de personajes tan peligrosos como carismáticos que se ven obligados a colaborar en una misión casi suicida. La historia se mueve entre la épica clásica y el humor negro característico del autor.

El británico mantiene su sello inconfundible: diálogos afilados, violencia sin adornos y protagonistas que rara vez encajan en el molde del héroe tradicional. El resultado es una novela vibrante que confirma su capacidad para reinventar el género sin perder su esencia.

3. El caballero de los Siete Reinos; George R. R. Martin

El caballero de los Siete Reinos; George R.R. Martin

El universo de George R.R. Martin continúa ampliándose con esta obra ambientada décadas antes de los acontecimientos de su saga más célebre. El caballero de los Siete Reinos se centra en las aventuras de Dunk y Egg, dos personajes que recorren Poniente en una época de relativa calma política, aunque no exenta de intrigas.

A través de sus viajes, el autor construye una mirada más cercana y humana sobre el mundo que ya conocen millones de lectores. La narración conserva el tono épico de la saga principal, pero con un enfoque más íntimo que permite explorar los valores de honor, lealtad y ambición.

4. Canto yo y la montaña baila; Irene Solà

Canto yo y la montaña baila; Irene Solà

La propuesta de Irene Solà se mueve en un territorio literario diferente dentro de la fantasía. En Canto yo y la montaña baila, el paisaje y los elementos naturales adquieren voz propia para narrar historias que conectan pasado, memoria y mito.

El libro propone una lectura donde lo fantástico surge de la relación entre el ser humano y su entorno. Animales, tormentas y montañas participan en una narración coral que convierte la naturaleza en protagonista y transforma la tradición oral en literatura contemporánea.

5. Alchemised; SenLinYu

Alchemised; SenLinYu

La alquimia, entendida como ciencia prohibida y metáfora del cambio, articula la trama de esta novela que ha conquistado a los lectores más jóvenes del género. Alchemised sigue a una protagonista atrapada en un sistema donde el conocimiento puede convertirse en la herramienta más peligrosa.

SenLinYu desarrolla un universo de magia y conspiraciones donde cada avance tiene un precio. La novela combina intriga política, experimentación mágica y una relación entre personajes marcada por la desconfianza y el descubrimiento mutuo.

6. Urraca, Urraquita, Urraquitita; Jaime Riba Arango

Urraca, Urraquita, Urraquitita; Jaime Riba Arango

Cierra el ranking una obra que mezcla humor, tradición oral y elementos fantásticos. Jaime Riba Arango construye en Urraca, Urraquita, Urraquitita un relato donde la imaginación popular se convierte en motor narrativo.

El libro se mueve entre el cuento y la novela, recuperando la musicalidad del lenguaje y el espíritu juguetón de las historias transmitidas de generación en generación. Una propuesta singular que demuestra hasta qué punto la fantasía puede adoptar formas muy distintas dentro del panorama editorial actual.

Este ranking confirma que la fantasía atraviesa un momento especialmente fértil en las librerías. Entre autores consagrados del género y propuestas más literarias o experimentales, el lector encuentra mundos muy distintos que comparten una misma promesa: la de escapar de lo cotidiano sin renunciar a historias bien construidas. La imaginación sigue siendo, también en ventas, uno de los motores más sólidos del mercado editorial.