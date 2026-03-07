El Bádminton Rinconada busca sensaciones ante Ravachol Pontevedra pensando en el decisivo 'play out'

El Bádminton Rinconada continúa atravesando un final de temporada complicado en la Liga TOP10 Iberdrola, la máxima competición del bádminton español. El conjunto sevillano afronta las últimas jornadas de la fase regular con la certeza de que terminará como colista, una situación que lo obliga a mirar ya hacia el partido más importante del curso: el play out de descenso que decidirá si continúa o no en la élite.

A la espera de ese duelo decisivo, el equipo rinconero encara este sábado un nuevo compromiso liguero en Pontevedra, donde se medirá al Club Bádminton Ravachol a partir de las 17:00 horas en un encuentro que podrá seguirse a través de las cámaras de FESBA.

Más allá del resultado, el objetivo principal del Rinconada en estas jornadas finales es recuperar sensaciones competitivas y llegar en la mejor forma posible al partido que definirá su permanencia en la TOP10 Iberdrola.

El equipo andaluz deberá disputar una eliminatoria directa frente al cuarto clasificado del Grupo A, un enfrentamiento a una sola carta que decidirá qué club continuará en la máxima categoría del bádminton nacional.

Hasta que llegue ese momento, el calendario ofrece tres jornadas más en las que el conjunto sevillano busca recuperar confianza tras una temporada complicada. El duelo ante Ravachol Pontevedra se presenta como una oportunidad para seguir creciendo después de la ligera mejoría mostrada en la última jornada disputada en Huesca.

El Bádminton Rinconada, ya sin opciones en la liga regular, visita este sábado al Ravachol Pontevedra con el objetivo de sumar ritmo competitivo y preparar el crucial 'play out' de descenso que disputará en abril

El rival, sin embargo, llega en una situación completamente distinta. El Ravachol Pontevedra pelea por el liderato del grupo y mantiene una intensa lucha con Cartagena por la primera posición de la clasificación, lo que convierte el encuentro en un desafío exigente para el conjunto rinconero.

Tener a jugadores clave disponibles

Dentro del club sevillano, el foco no está únicamente en el rendimiento deportivo inmediato. La secretaría técnica trabaja con una prioridad clara: garantizar que los jugadores clave cumplan con el número mínimo de partidos exigido por la federación para poder participar en el play out.

Ese requisito reglamentario obliga al equipo a gestionar cuidadosamente las alineaciones en este tramo final de la temporada. Jugadores importantes como Leona Lee, Thomas Fourcade, Enrico Baroni o Kirby Ngan deberán disputar algunos de los encuentros que restan para cumplir con ese mínimo de participaciones y estar disponibles en el partido decisivo.

El objetivo es que las principales raquetas del Bádminton Rinconada lleguen con ritmo competitivo al duelo que decidirá la permanencia en la Liga TOP10 Iberdrola, un compromiso que marcará el futuro inmediato del club sevillano.

El entrenador del equipo, Antonio Molina, tiene claro que el partido en Pontevedra debe servir sobre todo para seguir creciendo como grupo. “Será un encuentro de rodaje y para acumular buenas sensaciones, aunque sabemos que será tremendamente difícil”, explicó el técnico en la previa.

A años luz

Molina reconoce la superioridad del rival en el momento actual de la competición. “Ravachol Pontevedra es un club que, a día de hoy, está a años luz de nosotros y nos va a exigir al máximo, además sabiendo que se está jugando el primer puesto frente al Cartagena”, señaló.

A pesar de esa diferencia en la clasificación, el técnico confía en que su equipo sea capaz de competir y aprovechar el encuentro para seguir ajustando detalles. “Esperamos dar la cara y competir cada partido, aunque es evidente que nuestra mente está puesta en el partido clave de abril”, añadió.

Ese encuentro marcará el desenlace de una temporada difícil para el Bádminton Rinconada, un club histórico del bádminton español que ahora afronta uno de los momentos más delicados de su trayectoria reciente.

Mientras tanto, la visita a Pontevedra se convierte en un paso más dentro de esa preparación. Cada partido, cada set y cada punto pueden servir para reconstruir la confianza de un equipo que aún tiene en sus manos la posibilidad de mantenerse en la máxima categoría del bádminton nacional.