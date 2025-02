El Bádminton Rinconada medita abandonar la competición ante las "injusticias" de la FESBA

El CB Rinconada, disconforme con la poca profesionalidad de la federación al no asumir su error.

Sevilla/Las "injusticias" vuelven a castigar a un Club Bádminton Rinconada - Sevilla que se siente gravemente perjudicado por la Federación Española de Bádminton (FESBA). El club rinconero ha agotado la vía deportiva para solicitar el aplazamiento del encuentro que tendrá lugar el próximo sábado 8 de febrero, del Campeonato Nacional de Liga de División de Honor -la máxima categoría nacional-, correspondiente a la séptima jornada en Arjonilla (Jaén).

La FESBA ha tomado una controvertida decisión al obligar a los deportistas convocados para disputar el Campeonato de Europa Mixto, que tendrá lugar en Bakú (Azerbaiyán) del 12 al 16 de febrero a no participar en la séptima jornada liguera alegando el seleccionador nacional absoluto que dichos deportistas deben estar concentrados en Madrid desde el sábado 8 de febrero, imposibilitando la presencia de los volantistas rinconeros Carlos Piris, Daniel Franco y Paula López en la alineación de Antonio Molina este fin de semana en tierras jiennenses.

La falta de comunicación entre el Área Deportiva y el Área de Eventos de la Federación Nacional, obliga a los rinconeros a no poder contar con mencionados deportistas, debido a una inadecuada redacción de la convocatoria, optando FESBA por perjudicar al conjunto de San José de La Rinconada en lugar de reconocer el error grosero por parte del máximo organismo del bádminton español.

El Club Bádminton Rinconada ha mostrado su malestar e indignación por la rocambolesca situación y ha agotado en primer lugar las conversaciones con el Club Bádminton Arjonilla para aplazar el encuentro y solicitar explicaciones por escrito al Área Deportiva y de Eventos, para finalmente enviar una solicitud de aplazamiento oficial, que ha sido denegada por los errores cometidos en las fechas publicadas en la convocatoria de deportistas para representar a España en una competición oficial del combinado nacional.

El CB Rinconada – Sevilla considera “injusta” que se prive a los jugadores convocados que entrenan normalmente en el CAR de Madrid a disputar un encuentro crucial para las aspiraciones del club rinconero, mientras el resto de deportistas de otros centros del alto rendimiento ubicados en España sí puedan ser alineados por sus respectivos clubes.

La FESBA no asume su error

El técnico rinconero, Antonio Molina, se muestra “molesto y sorprendido por las formas de la FESBA, que debe velar por los clubes españoles, haciendo en este caso todo lo contrario. Representar a España en competiciones internacionales significa una oportunidad de mostrarse como deportista delante de toda Europa y, en consecuencia, de aumentar el valor como deportista en el mercado.

En España, la Ley del Deporte (Ley 39/2022) establece en su artículo (23.2 c) la obligación para cualquier deportista a “acudir a las convocatorias de la selección nacional cuando sean debidamente citados”, pero desde el club no entienden como una convocatoria que cita a los deportistas el 12 de febrero se puede hacer extensible con un comunicado verbal y no escrito oficialmente de prohibición a los deportistas convocados para que representen a sus clubes los días 8 y 9 de febrero, donde la propia Federación Española en su Calendario Oficial aprobado por Asamblea General disputar la séptima jornada del Campeonato Nacional de Liga de División de Honor este próximo fin de semana, por lo que había discrepancias.

Con todo este culebrón en proceso, la Junta Directiva del Club Bádminton Rinconada – Sevilla, está meditando llevar dicha situación a los tribunales ordinarios y no viajar a Arjonilla, ya que, a juicio del club, no tienen suficientes efectivos para comparecer con posibilidades de triunfo el sábado a las 17:30 horas en el Pabellón Municipal Juan Antonio Cuesta del municipio jiennense.

Comunicado del club al respecto

"A la falta de sensibilidad, comunicación e interés de la Federación Española de Bádminton por la Liga Nacional y los clubes que conforman dicha competición, el club sevillano baraja retirar a sus dos equipos de la Liga y sólo dedicar todos sus esfuerzos económicos en la competición individual y seguir formando deportistas con valores que los hagan mejores personas", expresa.

La entidad rinconera a través de su junta directiva, sacará un comunicado oficial el próximo viernes 7 de febrero a las 18:00 horas para decidir si finalmente asistirá con su equipo filial a celebrar la séptima Jornada de la División de Honor y si sigue en la competición.