Batacazo del Simón Verde Sport Cocos Sevilla ante el CRAT A Coruña (17-37)

El Simón Verde Sport Cocos Sevilla sufrió una dura derrota en casa ante el CRAT A Coruña (17-37) en la penúltima jornada de la Liga Iberdrola de rugby femenino. El conjunto gallego, que llegaba a La Cartuja con el descenso acechando, mostró desde muy pronto una intensidad y una determinación superiores que acabaron marcando el desarrollo del encuentro.

El equipo sevillano comenzó bien, adelantándose en el marcador, pero poco a poco el CRAT A Coruña fue imponiendo su ritmo hasta dominar el partido con claridad. Las Cocos sólo lograron reaccionar en el tramo final del choque, cuando el resultado ya estaba prácticamente decidido.

Un inicio esperanzador de las Cocos

El encuentro arrancó con buenas sensaciones para el Simón Verde Sport Cocos Sevilla. En el minuto 4, Gemma Sánchez rompió la defensa gallega para apoyar el primer ensayo del partido, que fue transformado por Lea Ducher para colocar el 7-0 en el marcador.

Parecía el inicio ideal para las sevillanas, pero el CRAT A Coruña reaccionó rápidamente. Apenas cinco minutos después, Isabel Martín respondió con un ensayo que acercaba a las gallegas (7-5) y que cambiaba el pulso del partido.

A partir de ese momento, el conjunto coruñés empezó a dominar el juego territorial y a presionar con más continuidad. En el minuto 14, María Parada culminó una acción ofensiva que permitía a las visitantes ponerse por delante (7-10).

Las Cocos intentaron recuperar el control del partido, pero el equipo gallego mantuvo la intensidad y siguió generando peligro. Ya cerca del descanso, en el minuto 36, Alba Martínez firmó un nuevo ensayo que Chía Alfaro transformó para establecer el 7-17 con el que se llegó al intermedio.

Un segundo tiempo dominado por las gallegas

Tras el descanso, el CRAT A Coruña salió decidido a cerrar el partido. El conjunto visitante continuó atacando con determinación y apenas tardó unos minutos en ampliar la ventaja. En el minuto 41, Judith Hernández apoyó el cuarto ensayo gallego, que ampliaba la diferencia hasta el 7-22. El golpe fue duro para las sevillanas, que no lograban frenar la dinámica visitante.

Poco después llegó otro momento significativo del partido. En el minuto 45, Ana Peralta, exjugadora de la cantera y del primer equipo de las Cocos, cruzó la línea de ensayo para firmar el 7-27, aumentando la distancia en el marcador.

El dominio gallego continuó con una nueva marca de Catalina Suárez en el minuto 51 (7-32), mientras que Alicia San Martín completó la serie ofensiva con otra anotación en el 65 que situaba el 7-37.

A esas alturas, el partido estaba completamente encarrilado para el CRAT A Coruña, que demostraba en La Cartuja la urgencia competitiva de un equipo que se jugaba gran parte de sus opciones de permanencia.

Reacción final de orgullo sevillano

Aunque el encuentro parecía sentenciado, el Simón Verde Sport Cocos Sevilla mostró orgullo en el tramo final. Las sevillanas mejoraron en las fases estáticas y comenzaron a generar peligro con varias acciones de maul bien trabajadas.

Fruto de esa insistencia llegó el ensayo de Irene González ‘Puma’ en el minuto 75, que reducía distancias (12-37) y daba algo de aire a las locales. Ya en los últimos instantes, Katie Barnes culminó una buena acción colectiva con otro ensayo que cerró el marcador en 17-37, maquillando parcialmente el resultado.

Un cierre de liga lleno de incertidumbre

La derrota deja al Simón Verde Sport Cocos Sevilla en una situación delicada de cara al final de la fase regular. El equipo sevillano deberá mirar con atención los resultados del resto de rivales antes de afrontar la última jornada del campeonato.

Ese último partido se disputará el 15 de marzo en el campo de Fadura, donde el conjunto andaluz visitará al Getxo R.T., actual segundo clasificado y uno de los grandes aspirantes a disputar la final por el título frente a El Salvador.

Será un cierre de temporada exigente para las Cocos, que necesitarán competir al máximo nivel en un escenario complicado mientras siguen pendientes de los resultados que definan la clasificación final.