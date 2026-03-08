El Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino asalta Barcelona y da un paso clave hacia la permanencia

El Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino firmó una victoria de enorme valor en la Liga Femenina Challenge al imponerse 58-69 al MCR Lima-Horta Barcelona en el Pavelló Virolai. Un triunfo que permite al conjunto hispalense tomar aire en la clasificación y consolidar su posición en la tabla con tres victorias de margen sobre su perseguidor más inmediato.

El encuentro, correspondiente a la jornada 23 del campeonato, se resolvió gracias a un excelente tercer cuarto del equipo sevillano y a la actuación destacada de Leslie Vorphal, que fue elegida MVP DAMAS del partido tras firmar 19 puntos, 3 rebotes y 5 asistencias, alcanzando 22 créditos de valoración.

También resultó fundamental la aportación de Gassama, que completó un nuevo doble-doble con 15 puntos y 11 rebotes, además de sumar 21 de valoración, confirmando su peso en la pintura para el equipo sevillano.

Un inicio prometedor del conjunto sevillano

El Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino salió muy concentrado al encuentro y protagonizó una gran puesta en escena en el primer cuarto. Las sevillanas impusieron un ritmo alto desde el inicio y encontraron acierto en ataque, lo que les permitió abrir una ventaja cercana a los diez puntos en los primeros minutos.

Sin embargo, el MCR Lima-Horta Barcelona reaccionó en el tramo final del periodo y logró ajustar el marcador con un parcial favorable que dejó el primer cuarto en 16-19, manteniendo el partido completamente abierto.

Reacción local antes del descanso

El segundo periodo cambió el ritmo del encuentro. El equipo catalán elevó su intensidad defensiva y comenzó a encontrar mejores posiciones en ataque.

Esa mejoría permitió a las locales darle la vuelta al marcador. A falta de tres minutos para el descanso, el Lima-Horta se situaba por delante 29-27, completando una remontada que reflejaba el cambio de dinámica del partido.

El cuarto terminó con un parcial de 16-11 favorable al conjunto barcelonés, que se marchó al descanso con una ligera ventaja (32-30) tras un segundo periodo mucho más sólido.

El tercer cuarto decide el partido

Tras el paso por vestuarios llegó la mejor versión del Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino. El equipo hispalense ajustó su defensa, dominó el rebote y recuperó el control del juego ofensivo.

El resultado fue un parcial de 9-19 que cambió completamente el rumbo del encuentro. Las sevillanas supieron castigar los errores del rival y aprovecharon su mayor eficacia para recuperar la iniciativa.

La jugada más destacada llegó justo sobre la bocina del periodo, cuando Elisa anotó una canasta clave que colocaba el 41-49 al final del tercer cuarto, un golpe importante tanto en lo deportivo como en lo anímico.

Control sevillano en el tramo final

Con el partido encarrilado, el Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino afrontó el último periodo con inteligencia. Las sevillanas supieron gestionar su ventaja y evitar que el rival encontrara un ritmo que pudiera reabrir el encuentro.

Un triple de Vendrell a mitad del cuarto amplió la renta hasta el 50-59, obligando al conjunto catalán a arriesgar en busca de la remontada.

Cuando el MCR Lima-Horta Barcelona intentó acercarse en el marcador, apareció Anitua con una acción decisiva: primero un triple y después dos tiros libres que frenaron definitivamente la reacción local.

En los últimos instantes del partido, Leslie Vorphal certificó la victoria desde la línea de tiros libres, asegurando el 58-69 definitivo para el conjunto sevillano.

Superioridad en el rebote y eficacia ofensiva

Las estadísticas reflejaron el buen trabajo colectivo del Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino. El equipo destacó especialmente en el acierto en tiros de dos puntos, donde firmó un 50% frente al 38% de su rival.

Además, el dominio en el rebote fue otro de los factores decisivos del partido. Las sevillanas capturaron 36 rebotes frente a los 27 del conjunto catalán, lo que permitió generar segundas oportunidades y controlar el ritmo del encuentro.

Con esta victoria, el Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino da un paso importante en su objetivo de mantener una posición cómoda en la Liga Femenina Challenge, reforzando la confianza del equipo en este tramo decisivo de la temporada.