Aparición estelar de Nico en el ensayo de la final de Copa (3-2)

Nico González se vistió de héroe. El argentino irrumpió en el tapete de Metropolitano en el minuto 53 para sacar al Atlético del atolladero ante la Real Sociedad con dos tantos que le dieron a los rojiblancos la victoria (3-2) y tres puntos en un partido agitado, entretenido, entre dos conjuntos en la cresta de la ola, que lucharán por el título de Copa el próximo mes de abril.

Con la Copa en el horizonte. Con el 18 de abril marcado en rojo en el calendario de los dos equipos. Con la ilusión por delante. Con mes y medio para soñar. En medio de ese escenario, Atlético y Real Sociedad afrontaron un combate de Liga no sin enjundia.

Seis cambios presentó el Atlético con respecto al partido copero de Barcelona. Con Lookman y Sorloth como dupla atacante. Con la leyenda Griezmann de inicio en el banquillo. Seis novedades también en la Real en relación al once que eliminó al Athletic en Anoeta. Con Oyarzabal y Guedes en la suplencia.

El 'efecto' Pellegrino Matarazzo se presentó en Madrid con excelentes credenciales. El técnico estadounidense le ha cambiado completamente el aspecto a su escuadra. En trece partidos de Liga sólo ha perdido contra el Real Madrid. Y en la Copa ha dejado en la cuneta a Osasuna, Alavés y Athletic para ganarse el billete a una cita histórica en La Cartuja de Sevilla.

La Real es otra muy diferente a la que inició la temporada. Los donostiarras están ahora convencidos de sus posibilidades y juegan sueltos, sin ataduras ni agobios. Tratan bien el balón y miran la portería contraria sin complejos.

El partido comenzó eléctrico. En el minuto 5 el Atlético volvió a sacar petróleo de un saque de banda largo en su ataque. Giuliano alcanzó con las manos el área de Remiro y Giménez peinó el esférico hacia el centro. Allí estaba Sorloth para enganchar de primeras un derechazo a la jaula del cancerbero realista. 1-0. El tanto llegó en una acción que el 'Cholo' Simeone ensaya en las últimas semanas. Fue el decimosexto tanto de Sorloth en lo que va de curso.

No se amilanó la Real, que cuatro minutos después, en el nueve, tejió un ataque de calidad que culminó Carlos Soler con un control perfecto con la diestra y un zurdazo de lujo posterior a la escuadra de Oblak (1-1).

Fue una muestra de lo que se iba a ver en el primer acto, con dos equipos en busca del gol, sin concesiones, aunque el Atlético con más dominio, con Sorloth de ariete. Al noruego le llegaban balones desde las dos bandas, especialmente desde el perfil izquierdo, de las botas de Ruggeri y Lookman.

El nigeriano, flamante fichaje en el último mercado de invierno transita ahora de más a menos. Debutó con un encuentro espectacular ante el Betis en la Copa que entusiasmó a sus nuevos aficionados, pero ha ido menguando en los envites posteriores.

En el minuto 53 fue sustituido por Griezmann, que ya ha decidido que no se marcha, de momento, al Orlando City de la MLS y fue recibido por la hinchada con una gran ovación. En la misma ventana saltaron a la hierba Julián Alvarez y Llorente, en lugar de Giuliano y Mendoza, lesionado al final de la primera mitad.

Matarazzo también agitó el banquillo poco después. Oyarzabal y Guedes a la hierba. A la Real tampoco le valía el empate, pero era el Atlético el que tenía la iniciativa y el que más peligro generaba. Pudo marcar Sorloth en el minuto 63 y Julián poco después.

Ambas ocasiones fueron el preludio de una gran acción entre Nico González, que había saltado al campo en lugar de Almada, y Griezmann. Precioso el taconazo del francés al argentino, que batió a Remiro (2-1 m. 67). Un minuto y 32 segundos tardó la Real en volver a empatar con un espectacular zurdazo al borde del área de Oyarzabal (2-2).

El partido se había tornado en un ida y vuelta, pero con el Atlético más tiempo en las inmediaciones de Remiro que la Real en las de Oblak. Lo demostró Hancko, con un disparo que obligó al portero a una gran intervención, hasta que poco después volvió a irrumpir Nico González. Ruggeri le puso, desde la izquierda, un balón al área. Cabezazo de Nico y gol (3-2 m. 81.).

Conservó al Atlético la ventaja hasta el final. Incluso pudo marcar el cuarto y obligó a la Real a doblar la rodilla. A la Real y a Matarazzo, que perdió su segundo partido en España, no sin ofrecer una buena imagen. La final de Copa promete.