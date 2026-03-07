El Fundación Cajasol Andalucía busca asegurar el 'play off' ante Kiele Socuéllamos en Los Montecillos

El Fundación Cajasol Andalucía afronta este sábado una de las citas más importantes de la recta final de la Liga Iberdrola de voleibol femenino. El conjunto nazareno recibe al CV Kiele Socuéllamos en el pabellón Francisco de Dios Jiménez, en Los Montecillos, en un encuentro clave tanto en la pelea por el play off como en la lucha por la permanencia.

El choque, que comenzará a las 18:00 horas, será además el último de la fase regular que el equipo de Dos Hermanas dispute ante su afición esta temporada. Después sólo quedará una jornada más del calendario liguero, en la que el conjunto dirigido por Ricardo Torronteras viajará hasta Melilla para cerrar la competición antes de que comiencen las eliminatorias por el título.

Con apenas dos jornadas por disputarse, cada punto adquiere un valor enorme. El Fundación Cajasol Andalucía llega a esta cita situado en la tercera posición de la tabla con 38 puntos, un lugar privilegiado que lo mantiene de lleno en la lucha por asegurar el factor cancha en los cuartos de final del play off.

La clasificación, sin embargo, está extremadamente apretada. El conjunto nazareno comparte puntuación con el segundo clasificado, el CV Emalsa Gran Canaria, mientras que por detrás aparece el CV Heidelberg con 37 puntos, a tan sólo uno de distancia. Más abajo, el CV Melilla ocupa la quinta plaza con 35 puntos, todavía con opciones de alcanzar los puestos que dan acceso a las eliminatorias.

Ese escenario convierte el duelo ante Socuéllamos en un partido de máxima exigencia. Una victoria permitiría al Fundación Cajasol Andalucía reforzar su posición en la zona alta de la tabla y acercarse definitivamente al objetivo de terminar la liga regular entre los cuatro mejores equipos.

Además, lograr ese puesto no sólo supone el billete para la lucha por el título, sino también la ventaja de disputar en casa el partido decisivo de los cuartos de final, un factor que puede resultar determinante en una competición tan igualada como la Liga Iberdrola.

El rival, por su parte, llegará a Dos Hermanas con la necesidad urgente de sumar. El CV Kiele Socuéllamos ocupa actualmente la penúltima posición de la clasificación con 22 puntos, una situación que lo obliga a pelear cada set para intentar mantenerse en la máxima categoría del voleibol femenino español.

Las manchegas están a tan sólo un punto del Arenal Emevé, equipo que marca la frontera de la permanencia. Algo más alejados aparecen el CV Tenerife Libby’s La Laguna y el CV Sayre CC La Ballena, ambos con 26 puntos, lo que mantiene la lucha por evitar el descenso completamente abierta en este tramo final del campeonato.

Con ese panorama, se espera un partido intenso y muy disputado en Los Montecillos, donde cada jugada puede resultar decisiva para los intereses de ambos equipos.

El técnico nazareno, Ricardo Torronteras, podrá contar además con toda su plantilla disponible, una noticia importante en una fase del campeonato donde la carga de partidos y las lesiones suelen marcar el rendimiento de los equipos.

El entrenador afronta los últimos seis puntos de la temporada regular con la intención de cerrar la fase previa en la mejor posición posible y llegar en el mejor momento a las eliminatorias por el título.

La ilusión es máxima en Dos Hermanas, especialmente después de la histórica conquista de la Copa de la Reina lograda por el Fundación Cajasol Andalucía a finales de enero, un éxito que reforzó la confianza del grupo y que ha elevado las expectativas de cara a este tramo decisivo de la temporada.

Ahora, con el play off cada vez más cerca, el conjunto nazareno quiere seguir dando pasos firmes para confirmar su candidatura entre los equipos más competitivos del voleibol nacional.

El encuentro ante el CV Kiele Socuéllamos será, por tanto, mucho más que un partido de liga: será una prueba de carácter para un Fundación Cajasol Andalucía que quiere cerrar la fase regular con fuerza y presentarse a los play off por el título con la ambición intacta.