Victoria sufrida del Fundación Cajasol Andalucía en Los Montecillos (3-2)

Victoria por 3-2 del Fundación Cajasol Andalucía frente al CV Kiele Socuéllamos en un partido que tuvo muy complicado con 1-2 abajo en sets y hasta 9-14 en contra. Sin embargo, el equipo de Ricardo Torronteras sacó la raza y venció para sumar dos grandes puntos para seguir en los puestos de privilegio de la Liga Iberdrola.

Comenzó el Fundación Cajasol Andalucía con mucha fuerza en su juego, imponiéndose la red y apretando en el saque para incomodar la recepción rival. Así se llegó al 10-7 en el marcador y el primer tiempo muerto del equipo visitante. Pero poco a poco, las locales fueron abriendo diferencias en el marcador frente a un CV Kiele Socuéllamos que no encontraba la forma de hacer puntos, por lo que el set se lo llevaron las nazarenas por 25-16.

Las visitantes eran conscientes de la importancia de este partido, y sacaron su mejor versión al inicio del segundo set, poniendo un 9-13 en el marcador, aprovechando los errores de las nazarenas, así como sus aciertos en ataque. Pidió tiempo muerto Ricardo Torronteras y reaccionaron las suyas con una gran Jada Burse hasta el 16 iguales y el tiempo muerto rival. La igualdad fue total hasta final de set. Desaprovechó la primera bola de set el Fundación Cajasol Andalucía y el CV Kiele Socuéllamos consiguió darle la vuelta hasta el 24-25 donde lo tuvo que parar Torronteras. Un cúmulo de despropósitos, pasando la bola al otro campo dió el set a las visitantes.

Dio inicio el tercer set con la misma igualdad que el anterior, Jada Burse llevaba el peso de la anotación y con 8-6 provocó el primer tiempo muerto visitante. El CV Kiele Socuéllamos necesitaba puntuar imperiosamente y peleaba cada bola, como si fuese la última con un Fundación Cajasol Andalucía que intentó superar el bloqueo rival. Así se llegó al 15-13 en el electrónico. Se atascaron en recepción las nazarenas y eso puso el 15-17. No supieron reaccionar las de Ricardo Torronteras y el set se fue 20-25.

No empezó mejor el cuarto set, salió Ricardo Torronteras con el mismo septeto pero llegaron al 9-14 en el marcador. Por momentos, el equipo nazareno no conseguía superar el bloqueo y tampoco ser lo suficientemente contundentes en ataque. Salió Leticia Delagrammatikas al saque y puso el 15-14 apretando a la recepción rival y facilitando las cosas al bloqueo del Fundación Cajasol Andalucía. También entró en pista Sira Plaza a la colocación por Herman en busca de soluciones. El 21-19 ponía algo de tierra por delante para las de Torronteras. Finalmente cerraron el set 25-23 para delirio de la afición nazarena con más de 800 personas en el pabellón.

Tocaba rematar la faena, y el entrenador local mantuvo a Sira Plaza y Leticia Delagrammatikas en el terreno de juego. Un buen 7-5 de parcial de inicio con buenas defensas provocó el primer tiempo muerto visitante del desempate. El 11-9 lo puso Jada Burse con una espectacular diagonal corta en tres metros erigiéndose como la mejor del partido. Sira Plaza se marcó el mejor saque con 13-9 para hacerlo de forma directa y el equipo cerró el set 15-9.

El Fundación Cajasol Andalucía jugará el próximo sábado a las 17:00 en Melilla el último partido de liga regular, donde se determinará el equipo al que se enfrentará en el play off por el título de liga.