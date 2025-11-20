La madrugada del 20 de noviembre de 1975 quedó grabada en la historia del periodismo español. A las 04.58 horas, la agencia Europa Press envió el que sería su teletipo más célebre, repitiendo tres veces una frase que anunciaba el fin de una era: “Franco ha muerto. Franco ha muerto. Franco ha muerto.”

La agencia logró difundir la noticia antes que la fuente oficial, adelantándose también al resto de medios nacionales e internacionales. Aquella exclusiva marcó un hito en la comunicación de la muerte del dictador Francisco Franco, tras varios días de informaciones contradictorias sobre su estado de salud.

El mensaje, breve y rotundo, fue la primicia más importante en la historia de Europa Press, que asumió el riesgo de confirmar la información sin esperar al anuncio del Gobierno. Con ese teletipo, transmitido por las líneas de agencia en plena madrugada del jueves, se abría una nueva etapa política en España.

¿Podía una frase tan corta condensar el final de casi cuarenta años de dictadura? Aquella madrugada demostró que sí: tres palabras bastaron para cambiar la historia y para situar a Europa Press en el centro del relato informativo de un país que despertaba hacia la transición.