Vox rompe las negociaciones en Extremadura alegando que Guardiola no quiere cambiar políticas

Vox ha paralizado las conversaciones con la popular María Guardiola para formar un gobierno de coalición en Extremadura, al considerar que la presidenta en funciones "no quiere cambiar políticas, ni respeta a los votantes de Vox, ni actúa con responsabilidad".

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha presidido este lunes el Comité de Acción Política y ha pedido al equipo negociador, formado por el candidato en Extremadura, Óscar Fernández, y la secretaria general adjunta, Montserrat Lluís, no seguir hablando hasta que el PP no cambie su postura, según ha informado Vox.

La paralización de las conversaciones, que se desarrollaban desde hace una semana, se produce en la víspera de que se forme la Mesa de la Asamblea. Desde este martes, Guardiola tiene un mes para conseguir un pacto con Vox para ser investida.

Vox quiere usar este tiempo para presionar a Guardiola y "hacer valer sus votos", tal y como han advertido desde las elecciones. Sin embargo, los de Abascal lamentan que "parece que (Guardiola) quiera repetir elecciones".

Oferta de un Gobierno de coalición

Guardiola necesita los votos de Vox o su abstención para revalidar la Presidencia extremeña, después de que los de Abascal doblaran su representación en esa región en las elecciones del 21 de diciembre, pasando de cinco a once asientos en el Parlamento autonómico.

La presidenta popular quería ofrecer a Vox puestos en el ejecutivo y los de Abascal recogieron el guante, pidiendo la vicepresidencia y varias consejerías al entender que sólo formando parte del gobierno podían garantizar que sus políticas se cumplían.

Vox tiene la vista puesta en las políticas para impulsar el campo, la ganadería y la industria, frenar la inmigración ilegal y las políticas relacionadas con la educación. Los de Abascal abandonaron el Ejecutivo extremeño en 2023, a raíz de las discrepancias con el PP por la acogida de menores migrantes.