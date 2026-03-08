Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio

Irán afirmó en la madrugada de este domingo haber atacado bases estadounidenses en Kuwait y Baréin, desatando incendios en infraestructuras clave entre las denuncias de escalada de países del Golfo Pérsico, en una jornada marcada por nuevas oleadas de ataques israelíes y la petición de China de un alto el fuego.
Israel continuó además con sus bombardeos en el Líbano, donde murieron al menos 25 personas en varios ataques, con el anuncio del Ejército israelí de que llevó a cabo un "ataque preciso" en Beirut contra comandantes para el Líbano de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní.
1/32Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio/Agencias
2/32Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio/Agencias
3/32Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio/Agencias
4/32Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio/Agencias
5/32Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio/Agencias
6/32Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio/Agencias
7/32Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio/Agencias
8/32Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio/Agencias
9/32Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio/Agencias
10/32Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio/Agencias
11/32Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio/Agencias
12/32Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio/Agencias
13/32Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio/Agencias
14/32Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio/Agencias
15/32Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio/Agencias
16/32Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio/Agencias
17/32Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio/Agencias
18/32Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio/Agencias
19/32Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio/Agencias
20/32Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio/Agencias
21/32Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio/Agencias
22/32Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio/Agencias
23/32Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio/Agencias
24/32Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio/Agencias
25/32Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio/Agencias
26/32Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio/Agencias
27/32Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio/Agencias
28/32Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio/Agencias
29/32Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio/Agencias
30/32Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio/Agencias
31/32Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio/Agencias
32/32Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio/Agencias