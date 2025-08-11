Muere el senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay

Varias personas rezan en un altar improvisado frente a la Fundación Santa Fe, donde estaba hospitalizado el senador colombiano Miguel Uribe Turbay.

El senador y aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, herido gravemente en la cabeza en un atentado el pasado 7 de junio, murió este lunes, informó su esposa, María Claudia Tarazona.

"Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti", escribió Tarazona en sus redes sociales en donde agregó: "Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos".