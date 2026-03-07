El Ayuntamiento de Sevilla y la Junta renuevan el césped del campo de Fútbol-7 del Centro Deportivo Las Almenas.

El campo de Fútbol-7 del Centro Deportivo Las Almenas contará con césped de última generación gracias a la inversión de cerca de medio millón de euros, 446.727,63 euros, que están llevando a cabo el Ayuntamiento de Sevilla, a través del IMD, que aporta el 56% del total, 251.727,63 euros, y la Consejería de Cultura y Deporte, el 44%, 195.000 euros.

“Esta actuación”, como ha señalado la delegada de Deportes, María Tena, “se engloba dentro del plan de remodelación de infraestructuras deportivas puesto en marcha en este mandato por el Gobierno de José Luis Sanz con el objetivo de dotar a la ciudad de unas instalaciones de primera tal y como se merecen los sevillanos”.

Tena ha destacado la importancia de esta intervención, “ya que atiende a los más de 400 niños y niñas de las categorías prebenjamín, benjamín y alevín que juegan aquí al fútbol todas las semanas.

El nuevo césped artificial que se va a instalar, que se espera esté en uso para este verano, está realizado con un material sintético de última generación con base elástica prefabricada y material orgánico como capa de relleno dinámico.

Asentado sobre una superficie pavimentada con dos capas asfálticas de 4 centímetros cada una, cuenta con sistema de drenaje y una canaleta lineal para evitar el encharcamiento del campo y posibilitar el perfecto uso del terreno de juego.

Además, la instalación incluye un sistema de riego totalmente automático, con tratamiento de legionelosis, una barandilla de un metro de altura en torno al campo así como un acerado de adoquín de hormigón bicapa que irá instalado en todo el perímetro y en el fondo oeste de esta instalación.