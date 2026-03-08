El Club Labradores plantea ganar un espacio verde sin uso para ampliar la zona deportiva

Una operación urbanística en curso. El Real Círculo de Labradores de Sevilla tramita en la Gerencia de Urbanismo un expediente para modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) por el que ganaría un espacio verde sin uso para ampliar la zona deportiva, lo que le permitiría modernizar las instalaciones junto al Guadalquivir. “El objetivo es preservar la integridad de la parcela y garantizar el normal desarrollo de la actividad deportiva y cultural”.

Desde la junta directiva sostienen que uno de los principales asuntos en trámite es la calificación como espacio libre o zona verde que el Plan General establece sobre una franja de terreno perteneciente al Real Círculo de Labradores. La operación planteada consiste en un cambio de calificación de una franja de terreno calificada como Espacio Libre de 1.156 metros cuadrados localizada en la linde del club con los terrenos de Altadis con objeto de anexionarla al suelo dotacional deportivo público que ocupa el Labradores como concesión administrativa del Puerto para sus instalaciones deportivas.

Planteamiento vigente. Fuente: Gerencia de Urbanismo / Dpto. de Infografía

La dirección del club que tiene la sede social en la céntrica calle Pedro Caravaca entiende que el uso de ese espacio carece de sentido práctico, ya que la permeabilidad entre la ciudad y el río está garantizada por el denominado proyecto Vera Sevilla, que conecta Juan Sebastián Elcano con el entorno fluvial y la futura pasarela prevista para unir el barrio de Los Remedios con la trasera del palacio de San Telmo. “La existencia de esa franja verde no aporta un beneficio adicional al interés general. Sin embargo, sí genera un perjuicio directo a una entidad con más de un siglo de historia en la ciudad”.

El Real Círculo de Labradores de Sevilla lamenta que determinados sectores se opongan a esta modificación “por el mero hecho de tratarse del Real Círculo de Labradores sin tener en cuenta la función social que desempeña la institución”. En este sentido, subraya el papel del club en la promoción del deporte entre miles de socios, así como su aportación a la vida cultural sevillana, que contribuye a vertebrar la oferta social y cultural de la ciudad.

El espacio en desuso era una vía entre Juan Sebastián Elcano y la dársena del río

El segundo objetivo en el que trabaja la junta directiva es la sustitución de la actual calificación de espacio libre por un uso dotacional deportivo. “Este cambio permitiría someter a la aprobación de una asamblea general extraordinaria un proyecto de modernización de las instalaciones afectadas, adecuándolas a las necesidades actuales”. En la actualidad, el club no puede realizar obras de mejora en dichos espacios, que albergan vestuarios construidos en 1962 y que únicamente han sido objeto de reparaciones puntuales a lo largo de los años. El club asegura que el gimnasio no cambiará de ubicación dentro de las instalaciones y reconoce que este procedimiento administrativo es complejo y que, previsiblemente, no llegará a culminarse durante el actual mandato de Benito Mateos-Nevado Alonso.

Propuesta. Fuente: Gerencia de Urbanismo / Dpto. de Infografía

Hace unos días que la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía informó negativamente sobre el Estudio de Ordenación presentado por el Real Círculo de Labradores para recalificar esa franja de suelo actualmente clasificada como Espacio Libre y destinarla a uso deportivo. Este dictamen ha obligado a la Gerencia a rechazar el proyecto, pese a que había sido informado favorablemente durante toda su tramitación y aprobado inicialmente.

El informe autonómico asume la tesis de Ecologistas en Acción al considerar que el cambio de uso de zona verde a dotacional deportivo no puede abordarse mediante un Estudio de Ordenación de Mejora Urbana, sino que requeriría una modificación puntual del PGOU. Al afectar a un sistema de espacios libres previsto en el planeamiento general, la Junta concluye que el procedimiento seguido no es válido, cerrando así la vía administrativa utilizada hasta ahora. Un camino más largo que ya ha iniciado el Club Labradores.